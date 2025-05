Naša zgodna pjevačica pokazala fit liniju u badiću: 'Ljepotica predivna, blistaš'

Pjevačica Domenica Žuvela ponovno je razveselila svoje brojne pratitelje na Instagramu, podijelivši seriju fotografija koje odišu pravom proljetnom atmosferom. Svoj "proljetni album", kako ga je sama nazvala u opisu, ispunila je prizorima opuštanja, druženja i uživanja u sunčanim danima. Na jednoj od fotografija pozirala je i u badiću, a kako izgleda u njemu oduševilo je njene fanove.

Album nas vodi kroz Domenicine proljetne avanture – od idiličnih trenutaka u prirodi, druženja s prijateljicama na osunčanim terasama s pogledom na more i prepoznatljivu splitsku vizuru, pa sve do ležernih trenutaka na dječjem igralištu i uživanja u slasnom tiramisuu. Nije izostao ni njezin preslatki crni psić, koji se gotovo stopio s tepihom, te prekrasni kadrovi kristalno čistog mora. Pjevačica, koja je svoju uspješnu solo karijeru započela 2017. godine nakon što je iskustvo stjecala kao prateći vokal, očito zna kako uživati u malim stvarima i ljepotama koje proljeće donosi.

Domenica, rođena 1992. godine, publiku je osvojila svojim vedrim duhom i hitovima, a sudjelovala je i na Dori 2019. s pjesmom "Indigo". Kao i uvijek, Domenicina objava nije prošla nezapaženo. Obožavatelji su je u komentarima obasuli komplimentima i lijepim željama. "Preslatkica", "Lepotički", "Prelijepa", "Domenica i Prijateljica, Lipe Ko Slika", "Ljepotica predivna blistaš", "Predivno", samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko publika voli njezinu neposrednost i pozitivnu energiju koju širi.

Inače, prije nekoliko mjeseci posjetila je jedan od najrazvikanijih norveških otoka, Sommarøy, no umjesto oduševljenja, doživjela je veliko razočaranje. Iako se na društvenim mrežama često prikazuje kao rajsko odredište s pješčanim plažama i kristalno čistim morem, 32-godišnja pjevačica tvrdi da stvarnost nije ni približno tako idilična. Svoje dojmove podijelila je sa svojim pratiteljima putem Instagrama, ne skrivajući razočaranje:

"Smijem se sama sebi još od jučer – toliko sam navalila na rodicu da me vodi na Sommarøy, otok koji sam vidjela na Instagramu i mislila da je to destinacija koju jednostavno moraš doživjeti barem jednom u životu. No, ispostavilo se da nije ni približno onako spektakularan kako ga prikazuju u viralnim videima. Najgore od svega? Nisam jedina! Jučer ste mi napunili inbox porukama o tome kako ste i vi spremili taj isti video i razmišljali o posjetu. E pa, iz prve ruke vam mogu reći – ne, ne isplati se. Nažalost, taj video je zapravo montirana kompilacija različitih lokacija, a neka od tih mjesta uopće nisu u Norveškoj!"

Unatoč razočaranju, Domenica je u objavi pronašla barem jednu pozitivnu stvar: "Ako ništa drugo, rodica i ja smo se barem dobro provele zajedno, a kao bonus, prvi put sam u životu vidjela soba! Možda mi još samo ostaje potražiti Djeda Mraza i avantura će biti potpuna!"

Inače, Sommarøy je otok smješten zapadno od norveškog grada Tromsøa i postao je poznat ne samo po svojim prirodnim ljepotama već i po jedinstvenom konceptu "zone bez vremena". Zbog toga što tijekom ljeta sunce nikada ne zalazi, mještani su pokrenuli inicijativu da se na otoku ukinu satovi, tvrdeći da im dnevno svjetlo omogućava fleksibilan način života bez strogo određenih vremenskih pravila.

Međutim, iako je ideja o otoku bez vremena romantična i intrigantna, Domenicino iskustvo jasno pokazuje koliko društvene mreže mogu stvoriti nerealnu sliku o turističkim destinacijama. Sommarøy možda jest neobično i zanimljivo mjesto, ali prema riječima pjevačice – nije sve onako kako izgleda na Instagramu.

