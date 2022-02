Naša pjevačica progovorila o zlostavljanju: 'Od slabijeg udarca lagano raste prema sve jačem'

Pjevačica i nekadašnja članica grupe Feminnem, Nika Antolos (34), na društvenim mrežama često iskreno progovara o onome što ju tišti. Ovog puta osvrnula se na zlostavljanje.

- Znate kako se čovjek privikava na okove zlostavljanja..? Ne sve odjednom, nego polako, od slabijeg udarca lagano raste prema sve jačem.. A udarati se može po tijelu i duši. U ovom se slučaju udara po oboje. Roditelji, škole, nadam se da ste razumjeli... - napisala je Nika uz crno-bijelu fotografiju na kojoj zamišljeno gleda u daljinu.

Ispod objave brojni pratitelji uputili su joj poruke podrške i ohrabrenja. "Ne daj se, ljepotice, imaš ti snage za pobjedu", poručio joj je jedan od pratitelja. "Sve jasno", napisala je tek kratko pak druga pratiteljica uz emotikon tužnog smajlića. Nika joj je ubrzo odgovorila "Samo hrabro...Bog svoje ne ostavlja"

Inače, Nika ne krije da je velika vjernica i da joj upravo vjera daje snagu u najtežim trenucima. Nedavno je svojim pratiteljima otkrila i da je zaražena koronavirusom, a sve je prošlo bez većih komplikacija.

- Ok..i koronu sam preživjela i to bez težih simptoma. Toliko od mene o zahvalnosti za večeras i svaki dan, da pročitam i podsjetim se po potrebi...Hvala Veliki.. - napisala je tada Antolos.



Niki je inače, prije 14 godina, dijagnosticirana je autoimuna bolest multipla skleroza. Na društvenim je mrežama otvoreno govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici, no u posljednje dvije se osjeća bolje. -Dragi dnevniče, samo da ti šapnem - Bog uvijek skrati prste svakoj laži.. Napokon se priznaje da EB virus uzrokuje MS, da je protokol Helenin o kojem pričam već neko vrijeme, zaista ubio već navedenog, te da zato MS više u mome životu ne postoji. Napokon će se stati i poslušati nas koji govorimo istinu, a da nas ista pritom košta životnoga mira, jer “velikima” uporno smeta..- započela je pjevačica. - Pametnom dosta…Slušajmo i čujmo jedni druge, ne trpajte sve u ladicu s ravnozemljašima ako imaju nešto, vama novo, kao rješenje. Zdrava hrana je uz molitvu uvijek bila početak i kraj zdravog čovjeka. Ovaj osjećaj slobode od bolesti uma i tijela ne bih mijenjala za ništa na svijetu, zaista sve što Gospodin sastavi kroz trnje putuje do sunca, ali stigne. Hvala Ti veliki…-napisala je Nika na svom Instagram profilu.

Nika tvrdi kako su joj simptomi multiple skleroze nestali zahvaljujući vjeri u Boga, pozitivnom stavu i promjenom životnih navika. Naime, drži se načina prehrane koji zagovara aktivistica Helena Begenišić, a koji se bazira na tvrdnjama medicinskog medija Anthonyja Williama. Bazirana je na voću i povrću, hladno prešanim sokovima i hranu koja ne sadrži gluten, laktozu, kazein, šećer i jaja.



