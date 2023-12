Napadnut poznati glazbenik i bivši suprug Marine Perazić: 'Vrištao je: Treba te ubiti, đubre mađarsko'

Ivan Fece Firči, nekadašnji bubnjar grupe EKV i bivši suprug pjevačice Marine Perazić fizički je napadnut u Novom Sadu.

"Doslovno je vrištao. Vrijeđao me, psovao, govorio 'Treba te ubiti, đubre mađarsko'. Zatim je počeo lupati po autu, oštetio ga je, razbio je far", ispričao je Fece za Blic i dodao da je muškarac otišao, pa kada je Fece izašao iz auta da vidi kakva je šteta, napadač se vratio i fizički nasrnuo na njega, pokušavajući ga srušiti.

"Nakon toga pojavila su se trojica muškaraca koji su dobrohotno pitali što se događa, a napadač se udaljio. Tada su mi rekli da će mi platiti ako ne pozovem policiju. Rekao sam da nema dovoljno otiskanog novca da bih šutio o napadu. Tada sam pozvao policiju koja je došla i privela napadača, a on je s lisicama na rukama nastavio psovati mene, kao i policajce, koje je potom počeo fizički napadati”, rekao je Fece, dodavši kako će poduzeti sve zakonske korake kako bi se napadač maksimalno kaznio.

"Rekao sam im: nema veze, ali da stvar bude potpuno apsurdna, ja uopće nisam Mađar. Moji roditelji su iz toliko miješanih brakova da nema dominantne nacionalnosti. Bio sam sretan dok sam u Jugoslaviji se mogao osjećati se kao Jugoslaven po nacionalnosti", rekao je Fece.

Inače, Fece i Perazić zajedno su bili 12 godina i imaju dvije odrasle kćeri, a nakon rastave oboje su iznosili prljavo rublje u javnost - on pričama da je ona sponzoruša kojoj nikada nije bilo dovoljno novca i da mu je otela djecu, a ona da ju je fizički maltretrirao i kući doveo drugu ženu.

- Ivan me me nekoliko puta udario ali nikada mu nisam pokušala vratiti. Shvatila sam da ne vrijedi s njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prijek po prirodi. Želio me provocirati. Šutila sam radi mira u kući, kako bih sačuvala svoje lijepe zube, nos, vilicu... Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali ih je bilo - rekla je ona svojevremeno, dok se on branio:

- Svaki put kada joj zatreba publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo prijatno, sve što se događalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava - rekao je Ivan i ispričao svoju stranu priče kako su se rastali.

- Jednog dana sam se vratio i zatekao prazan stan, jer je djecu odvela bez najave, što me je šokiralo i pogodilo - ispričao je Firči jednom prilikom.

Marina je o njihovom braku pričala i prije sedam godina u srpskoj Farmi.

"Bili smo 12 godina u vezi, nakon sedam dobili smo prvo dijete, tri godine kasnije i drugo. On je bio tu, odmah je popunio papire za djecu i one obje nose njegovo prezime. Iako smo bili u braku, ja sam morala pokazivati papire da sam njihova majka", započela je Marina svoju tužnu ispovijest.

"Usprkos zabrani suda da djeca izađu iz Amerike, izašla sam iz zemlje. Kidnapirala sam svoju djecu jer nisam mogla preživjeti u Americi. Teško smo preživljavali, ali uspjeli smo. Nekad sam ponosna na sebe. Nisam mogla naći posao u Hrvatskoj jer me ne terete legalno ali ja sam na neki način bila izdajnik svog naroda", između ostalog je ispričala Perazić.

