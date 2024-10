Nakon uhićenja kandidata oglasio se RTL i otkrio kakva je njegova sudbina u showu: 'Imamo nultu stopu tolerancije na nasilje'

PONOVNO ZAJEDNO

Leonarda Boban otkrila kako je sačuvala brak s legendarnim vatrenim: 'Zvone se popravio'

Ja ne znam, valjda zato što smo zreliji, stariji, svjesniji, i kako kažu, razvija se to prijateljstvo kroz brak. To je sasvim fantastično, to je normalno. Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi sada i to je ustvari ta ležernost i ljepota, obasnila je