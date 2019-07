Nakon kratke i teške bolesti! U 31. godini preminuo mladi glumac iz domaće hit serije

Tužna vijest stiže iz Splita! U 31. godini nakon kratke i teške bolesti preminuo je glumac Josip Braovac. Kako javlja Slobodna Dalmacija mladi Splićanin proteklih mjeseci borio se s teškom bolesti koja je nažalost ipak bila jača.

Josip je gledateljima poznat s malih ekrana, a najpoznatiju ulogu ostvario je u seriji 'Ruža vjetrova' koju je snimao 2012. i 2013. godine. U njoj je imao i nekoliko zajedničkih scena s preminulom glumicom Dolores Lambašom.

Da nešto s njim nije u redu Josip je obznanio početkom godine na svom Facebook profilu otkrivši kako mu snagu u teškim trenucima daje upravo vjera u Boga. - Karcinom je bolest koja dolazi od zloga, hrani se žrtvinom patnjom i patnjom svih njegovih bližnjih. Isto tako kako posto zlo postoji i Bog koji je sama ljubav i smilovanje kao i liječnik čovjekove duše i tijela i zato puni pouzdanja u Boga govorimo: "O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! A ovome rogonji što se htio nahraniti mojoj patnjom i patnjom mojim bližnjih poručujem da će ovaj put ostati gladan! - napisao je tada Splićanin koji je iza sebe ostavio i 5-godišnjeg sina.

Dva mjeseca kasnije otkrio je kako je iza njega operacija u Zagrebu te da uskoro kreće s terapijama. - Nemojte me pitati koje su prognoze i što kažu doktori jer to nije ni približno bitno koliko ono što je Bog naumio sa mnom. Siguran sam da me je samo stavio na kušnju da kroz sve ovo postanem jača osoba. Čujemo se kad se oporavim, a dotad Božji blagoslov svima - poručio je optimistično početkom ožujka.

Od preminulog glumca oprostila se i Andrea Šušnjara, pjevačica grupe Magazin, u čijem je spotu 'Jutro nakon' Braovac glumio. - Dragi Josip, počivaj u miru Božjem. Bila mi je čast raditi s tobom - napisala je neutješna pjevačica na svom Facebook profilu.