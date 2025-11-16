Najveća noćna mora mi je rat u Sarajevu. To su slike i osjećaji koji te prate cijeli život

Bend Crvena jabuka, predvođen karizmatičnim frontmenom Draženom Žerićem Žerom, ove godine s ponosom obilježava impresivnih 40 godina iznimno uspješne karijere. U sklopu velike europske turneje, koja obuhvaća više od 40 gradova, jedna od najvažnijih postaja svakako je i spektakularni koncert u zagrebačkoj Areni. Ovaj dugoočekivani događaj zakazan je za 21. studenog 2025., a s obzirom na to da je bend već rasprodao Arenu Zagreb na Valentinovo 2023., očekuje se još jedan nezaboravan nastup ispunjen najvećim hitovima. Tim povodom, ali i u povodu nedavno objavljenog 19. studijskog albuma "Mirišu jabuke", porazgovarali smo s Draženom Žerićem Žerom. Ovaj 61-godišnjak, koji godinama fascinira javnost svojom nevjerojatnom karizmom i prepoznatljivim vokalom, podijelio je s nama neke zanimljive detalje o svom privatnom životu i bogatoj glazbenoj karijeri, a dotakli smo se još koječega. Žera nam je, među ostalim, pričao o svojoj supruzi Barbari, s kojom se vjenčao 2008. godine na brodu kod Šolte, te o njihovim kćerima blizankama, Petri i Marei. Nismo propustili otkriti ni koji je njegov najveći porok, o čemu se često pisalo u medijima, a dotakli smo se i situacija kada zaboravi tekst pjesme usred nastupa. Zanimljivo je da je kao mladić, kaže nam, razmišljao o tome da bude kuhar. Čak je i zamislio da bi, ako se ikada odluči prestati baviti pjevanjem, možda otvorio restoran s jednim stolom, gdje bi on osobno kuhao i posluživao goste. Ipak, s osmijehom priznaje da, unatoč svim razmišljanjima, nikada ozbiljno nije razmišljao o tome da mikrofon objesi o klin. Pričao nam je i o svojoj najvećoj noćnoj mori, a naglasio je i da ne dopušta da ga obuzmu crne misli. Kao glazbenik koji je u ovom poslu već 40 godina, imao je i puno iskustva s razjarenim fanovima, ali kaže da su mu prije, dok su još postojali imenici, znali banuti na vrata, no da je sada toga sve manje. Detaljno smo ga ispitali o svemu i svačemu i tako smo doznali i neke stvari koje nismo pročitali u intervjuima koje je davao tijekom karijere.

Još samo nekoliko dana dijeli nas od koncerta u Areni Zagreb. Kako se osjećate prije nastupa, imate li neke posebne metode opuštanja?

Imam, slušam pjesmu "Ne dam da ovaj osjećaj ode". (smijeh) Šalim se. Prave metode opuštanja su zapravo probe i druženje s bendom. Kad znaš da si spreman, nestane svaka sumnja. U Areni želimo dati najbolje od sebe, da publika osjeti svu tu emociju koja se skupljala godinama. Cijeli bend se iskreno raduje tom trenutku.

Evo što mene najiskrenije zanima, neki glazbenici odbijaju pjevati svoje najveće hitove, žele da ljudi jednako vole njihove nove pjesme koje možda još nisu uspjeli zavoljeti ili ih uz njih ne veže neka posebna uspomena. Dosadi li vam ikad svirati najveće uspješnice?

Mi nove pjesme stavljamo u repertoar tek kad vidim da su ih ljudi zavoljeli i naučili. Krećem uvijek od sebe, ako idem na nečiji koncert, želim dobiti dva sata pjesama koje znam. Tako i mi radimo od početka karijere. Nije bit koncerta da izdamo novih deset pjesama i da ljudi 45 minuta ne znaju o čemu se radi. Koliko god puta otpjevali najveće hitove, te nam pjesme ne dosade, jer na svakom koncertu poprime novu energiju i emociju.

U 40 godina karijere sigurno ste upoznali neke svoje obožavatelje, jeste li ikada imali problema s njima? Npr. je li vam netko otkrio adresu pa dolazio na vrata?

Bilo je toga više prije, u ono vrijeme kad su postojali telefonski imenici pa bi ljudi lako došli do broja i znali nazvati. Danas je ipak mirnije. No, to mi nikad nije predstavljalo problem, uvijek sam to doživljavao kao dio posla.

Jeste li ikada zaboravili tekst svoje pjesme i kako reagirate u takvoj situaciji?

Na nedavnom koncertu u Sarajevu zaboravio sam cijelu strofu "Cvijete moj s Bistrika". Nekako smo se snašli, dogode se takve situacije. Ima i anegdota s Kemalom Montenom, on nikad nije znao drugu strofu "Nekako s proljeća", uvijek je pjevao istu.

Stalno se komentira vaša frizura. Mislim da su neki muškarci možda malo i ljubomorni na količinu kose koju imate...

Mogu zahvaliti Bogu i genima. Ali i da sam ćelav, bio bih ćelav, ne bih išao na presađivanja. Pobornik sam toga kako te Bog stvori, takav jesi. Ako ću biti sijed, bit ću, neću se farbati. Volim da sve ide prirodnim putem.

Jeste li prošli kroz krizu srednjih godina, kako je to izgledalo? Stalno gledamo u filmovima da muškarci kupuju bijesne aute, motore, bacaju se u neke dugove, a kad razgovaram sa stvarnim osobama, nikada to zapravo nisam doživjela i nitko ne zna je li uopće prošao tu krizu...

Svaki muškarac voli dobar auto, a motore ne vozim. Danas mi je želja imati mali brodić, ništa pretjerano, nikakvu jahtu, samo kaić kojim mogu do plaže i natrag.

Da se snima film o vašem životu, tko bi vas glumio i zašto baš ta osoba?

Možda netko iz benda, recimo Krešimir Kaštelan, on me dobro poznaje. Šalim se, naravno. Mislim da bi to ipak trebali odlučiti oni koji se bave filmovima. Iskreno, ne bih baš volio da se snima film o meni, nekako mi to zvuči kao da ti već rade oproštajni film dok si još živ.

Rekli ste u nekom intervjuu da ste bili panker, je li to bilo samo zato što vam se sviđala ta estetika ili iz nekog bunta? Ima li još uvijek bunta u vama i što vam danas smeta dovoljno da biste htjeli promijeniti u svijetu?

Mi smo generacijski bili takvi. Ulazeći u svijet glazbe, imali smo duge kose, kožne jakne i krenuli smo u neki pop-punk. Prošli smo puno pravaca do Jabuke. Ali meni u svijetu i dalje smeta što neki ljudi nikako ne žele shvatiti da živimo na jednoj Zemlji, da je život jedan i kratak. Bog nam je dao lijepe prostore da živimo i trebamo ih koristiti zajedno u ljubavi, bez mržnje i netrpeljivosti.

Kažu da djeca mijenjaju čovjeka, kako su vas promijenile kćeri Petra i Marea?

Dobio sam najveće bogatstvo koje čovjek može imati. Kćeri su mi donijele jednu novu dimenziju života, to je ona punoća u plućima, toplina koja te obavije svakog dana.

Vaša supruga Barbara studirala je novinarstvo, a sada se, ako sam dobro shvatila bavi vođenjem vašeg kafića na Vrbanima. Je li odlučila promijeniti profesiju nakon što ste joj rekli da vam ide na živce što vam novinari stalno postavljaju slična pitanja?

Barbara je po struci novinarka, ali se s vremenom posvetila stvarima koje nas povezuju i ispunjavaju, našem kafiću ŽeraBar na Vrbanima i pomaganju oko Crvene jabuke. U ŽeraBaru je utkano puno naših uspomena, prijateljstava i glazbenih priča pa ga doživljavamo kao produžetak onoga što radimo kroz glazbu.

U braku ste već 17 godina. To nije mala brojka. Sjećate li se trenutka kada ste shvatili da je baš Barbara osoba koju trebate u svom životu?

Kad s nekim odlučiš ući u brak, to za mene znači da vjeruješ u tu osobu i u ono što zajedno gradite. Meni je normalno da to traje, da ide svojim tokom.

Kako izgleda jedan dan u vašem životu kad ne nastupate? Što prvo radite ujutro, kada se budite?

Kao i svaki Sarajlija, moram u miru popiti svoju kavu i to zna potrajati tri-četiri sata.

Čitate li sada neku zanimljivu knjigu? Koju seriju ste pogledali, a da vas je baš oduševila u zadnje vrijeme?

Iskreno, nisam baš čovjek od knjiga. A što se serija tiče, gledam ove naše domaće, napete, kao i većina Hrvata mojih godina.

Jeste li ikada pomislili: 'Eh, ne želim više pjevati, to mi je naporno, sad ću biti automehaničar ili slastičar'?

Nikad nisam pomislio prestati pjevati. Čim popustiš, bolje je odmah stati, ne valja varati ni sebe ni publiku. Ako jednog dana i odlučim stati, bavit ću se nečim što donosi mir, možda maslinama ili ribolovom. Kao mladić sam htio biti kuhar, možda bih napravio restoran s jednim stolom. Da ja kuham i poslužujem.

Koliko vam je bitno to što se s vašim pjesmama povezuju i mlađi ljudi?

Mi nikad nismo pjevali o stvarima koje nisu dobre ili neiskrene. Naše pjesme su o životu, o ljubavi, o lijepim trenucima, ali i o onim tužnim, jer i to je dio življenja. Drago mi je kad vidim da se i mlađi ljudi pronalaze u tim stihovima, jer to znači da emocija ne poznaje godine.

Rekli ste nam u jednom intervjuu da ste odbili neki sado-mazo spot i niste htjeli biti u balonu na Trgu bana Jelačića. Je li bilo još nekih takvih ideja koje vam nikako nisu sjele tijekom karijere?

Tijekom turneje Karlovačko live sa Severinom nisam se htio kačiti na sajle i letjeti iznad publike. Nisam baš tip za akrobacije (smijeh).

Jeste li imali neku noćnu moru koju ste zapamtili za cijeli život?

Najveća noćna mora mi je rat u Sarajevu. To su slike i osjećaji koji te prate cijeli život, bez obzira na to koliko vremena prođe.

Koristite li društvene mreže i kako gledate na njih? Da vas kćeri pitaju da se snimate s njima za Tik Tok, biste li pristali?

One nisu na TikToku, kažu da im to nije zanimljivo i da im oduzima vrijeme. Ja nemam svoje privatne profile, postoji samo službeni profil benda. Mislim da su društvene mreže u početku bile dobra ideja, način da ljudi dijele lijepe trenutke i budu povezani, ali s vremenom su se pretvorile i u prostor ružnih emocija, lažnih slika i nerealnih očekivanja. Treba znati gdje je granica između stvarnog i virtualnog života. Meni je onaj pravi, izvan ekrana, uvijek jedini.

Da imate moć vratiti svoj život unatrag kao film ili spot, postoji li nešto što biste izbrisali ili preskočili?

Sve je u mom životu nekako išlo svojim tokom, gledam na njega kao nešto što ima lijepe i teške trenutke. Ali da mogu nešto izbrisati, volio bih da se nikad nije dogodio rat.

Koji vam je najveći porok?

Cigarete. Iako uvijek kažem djeci i mladima da to nije dobro, nije zdravo.

Obuzmu li vas nekad negativne misli i kako rješavate taj problem?

Nemam negativne misli. I u ratu smo pokušavali stvarati jedan drukčiji svijet, radili smo pjesme koje su nosile nadu, toplinu i vjeru u život.

Koliko vam znači brojka 40 godina u pogledu karijere?

Potajno smo sanjali da trajemo ovoliko dugo. Drago mi je što smo tijekom svih tih godina ostali svoji, vjerni onome što jesmo. Publika je ta koja nas je stvorila, ali i zadržala, i na tome smo im zauvijek zahvalni.

Kada završava ova turneja i koji su vam planovi nakon nje?

Dogodine imamo još gradova u regiji, ali i otići na druge kontinente, gdje nas publika već dugo čeka. Tako da nas čeka sigurno još 12 mjeseci turneje.