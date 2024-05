Najpoznatiji eurovizijski portal predviđa pobjedu Baby Lasagne: 'Ništa ga ne može zaustaviti'

Večeras će sve oči Hrvatske i svijeta biti uprte na švedski Malmö, gdje na prvoj polufinalnoj večeri nastupa naš predstavnik Baby Lasagna (28). On je odradio generalnu probu za svoj nastup, a Arenom Malmö orio se hit 'Rim Tim Tagi Dim'. Snimku nastupa objavio je portal Wiwibloggs, najpoznatiji medijski izvor za Euroviziju.

- Ništa ne može zaustaviti Baby Lasagnu. Hrvatska je spremna ponijeti trofej doma - napisali su na svom profilu na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. U komentarima su se javili entuzijastični fanovi.

💪 There’s no stopping Baby Lasagna.



🇭🇷 Croatia is ready to take the trophy home. #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/qcOQSJBisV — wiwibloggs (@wiwibloggs) May 6, 2024

- "Uzet ćemo ga doma", "Ovo će biti jedna od najikonskijih stvari koja se ikad dogodila na Euroviziji, samo zamislite da rezerva s Dore osvoji trofej", "Hrvatska ide do kraja, nema povratka, mijauci su ovdje, a on ima devet života na toj pozornici", "Učinimo to!!" - samo su neke od poruka podrške za hrvatskog predstavnika.

Inače, Baby Lasagna više ne prepušta vrh kladionica, nakon što ga je po dolasku u Švedsku ponovno preuzeo od predstavnika Švicarske Neme Mettlera, a što je natjecanje bliže, to je Lasagna veći favorit za pobjedu. Trenutne šanse su mu na 28 posto.

Podsjetimo, uoči jučerašnje posljednje probe novinari Večernjeg lista razgovarali su s Baby Lasagnom. - Ne razmišljam o tome što će biti sutra. Probe su odrađene i znam otprilike kako će to izgledati u polufinalu. Fokusiran sam samo na sebe i na svoj nastup - kazao nam je Marko i otkrio kakve rituale ima prije nastupa.

- Molitva i nekad boksanje u prazno. Znam i poslušati rap muziku - kaže Marko i dodaje da mu je jedan od rituala prije spavanja gledanje serije "U uredu", koju gleda valjda deseti put. - Michael mi je najdraži lik, a omiljena mi je cijela prva sezona. Bolja mi je američka verzija od engleske. Obožavam taj njihov cinični humor i susramlje. Tu sam našao neku svoju komfort-zonu. Gledat ću je i večeras ako me Elizabeta pusti. Ona ne može to gledati toliko puta kao ja - nasmijao se Marko i dodao kako su to pitanja koja voli.

Naš predstavnik prije dva dana je prošetao tirkiznim tepihom i odgovarao na brojna pitanja novinara. Bilo mu je zanimljivo premda, rekao je, više voli biti u backstageu s ekipom. - U tome najviše uživam u ovom procesu - dodao je Baby Lasagna i opet spomenuo da mu nedostaju njegove mačke Gertruda, Branka i Stipe, koje čuva Elizabetina baka.

- Ovisi o raspoloženju, danas mi recimo najviše fali Gertruda. Čudno mi je što ovdje još nismo vidjeli ni jednu mačku. Dozivali smo ih i nijedna se nije odazvala - rekao nam je Marko i dodao kako voli i pse, ali ima traume od njih jer su ga grizli dok je bio dijete. - Sad bježim od njih dok ne postanemo prijatelji. Onda je O. K. - kaže Baby Lasagna kojem nedostaje njegov Umag, more i prijatelji. U Malmöu mu se sviđa što je velik grad, a ima energiju malog grada.