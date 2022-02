Mojmira Pastorčić otkrila najbolju anegdotu s posla: 'Nagovorila sam ga da mi da svoje cipele'

RTL-ova urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić protekle dvije godine postala je jedno od omiljenih televizijskih lica zahvaljujući vođenju RTL Direkta, a o svom radu govorila je za RTL.hr.

- Biti urednik sigurno je najgori posao jer kad si urednik za sve si kriv, a za ništa zaslužan. Biti voditelj je jako zanimljivo iako ono što me tu iscrpljuje je što sve mora biti bez greške, i frizura i šminka i košulja, gleda se jako taj izgled. Ja sam rekla da je na televiziji najzanimljivije biti novinar: svugdje ideš, sa svakakvim ljudima razgovaraš, ideš i u Sabor i u romsko naselje... To je najzanimljivije na televiziji - objasnila je Mojmira i prepričala zanimljivu anegdotu koja joj se dogodila na terenu.

- Teško je reći, na terenu ti se toliko toga dogodi da ni sam ne znaš. Nekad kreneš na jedan dan pa ostaneš dva dana. Imaš jednu košulju i jedne gaće... Mislim, ima toliko stvari koje ti se mogu dogoditi! Sjećam se kad su bili požari na Pelješcu, imala sam neke bezvezne cipele, nisam mogla u njima pred kameru pa sam pet minuta prije livea nagovorila vatrogasca da izuje svoje i posudi mi ih. Svašta ti se dogodi - rekla je Pastorčić koja je lani osvojila Večernjakovu ružu za TV osobu godine, a ove je godine za najprsetižniju medijsku nagradu u Hrvatskoj nominiran RTL Direkt.

- Mislim da je osvojiti Večernjakovu ružu stvarno jako lijep kompliment i to znači da nešto radiš dobro. Dosad sam uvijek bila jako ponosna kad smo nešto takvo napravili, kad sam je osvojila ja, kad smo je osvojili kao emisija i kad ju je osvojio Šprajc. Jako bi me to veselilo i mislim da bi to zapravo bio taj kompliment na kraju svega 'Ej, dobro ste radili - objasnila je Mojmira.

