Mlada Varaždinka pogodila je ukus javnosti, pjesme joj imaju skoro milijun pregleda na YouTubeu

Lana Lovreković 20-godišnja Varaždinka, nova je mlada nada izdavačke kuće Menart, i to s pravom. Dosad je snimila tri pjesme - "Dalje plešeš sam", "Bivša" i "Riječi pogrešne", a na YouTubeu zajedno imaju skoro milijun pregleda, čime se ne mogu pohvaliti ni neke njene renomiranije kolege.

- Moja ljubav prema glazbi je počela već rano u djetinjstvu, i sestra i ja smo jako rano pokazivale interes za glazbu i talent za pjevanje pa sam već u vrtiću nastupala na priredbama i vrtićkim festivalima. Kasnije sam polazila Malu školu lijepog pjevanja na varaždinskoj Glazbenoj školi pod mentorstvom prof. Sofije Cingule, a zatim i pjevala u DND Varaždin kod prof. Zdenke Knapić - kaže nam Lana, koja se sa 18 godina počela profesionalno baviti glazbom, a za to je zaslužan poznati autor Marko Tomasović.

- Kad sam navršila 18, više nisam mogla biti članica varaždinskog DND-a, a htjela sam i dalje pjevati pa mi je "teta" Zdenka preporučila da se javim Marku Tomasoviću za suradnju. Javila sam se i otprve smo kliknuli, pomogao mi je svojim savjetima u odabiru pjesme jer smo željeli da se prvo svidi mlađoj publici, mojim vršnjacima. Bilo je to jako zanimljivo i zabavno iskustvo. U početku mi je bio veliki šok kada sam vidjela da je pjesma "Dalje plešeš sam" gledana na YouTubeu jer zaista nisam očekivala da će se tako nešto dogoditi. To nam je bila potvrda da smo dobro izabrali i doprli do ciljane publike - priča Lana, koja je studentica druge godine Kulture i turizma na Sveučilištu u Zadru.

- Završila sam u Varaždinu Turističku gimnaziju i nekako je logičan nastavak bio studij turizma, Zadar sam zavoljela još kao mala jer smo često tamo ljetovali, obožavam more i jako sam zadovoljna i s fakultetom. U budućnosti ću svakako raditi nešto vezano uz turizam i more. Trenutno baš nemam puno slobodnog vremena zbog studentskih obaveza, a kad uhvatim vremena, volim se družiti s prijateljima, izlaziti, čitati knjige, svirati gitaru, i naravno, pjevati - kaže mlada Varaždinka kojoj je obitelj najveća podrška. Sestra Tea također se bavi pjevanjem, a šira javnost upoznala je u trećoj sezoni showa "The Voice". Lana je nedavno snimila i treću pjesmu, a za razliku od prve dvije, radi se o baladi.

- Nakon dvije pjesme živahnijeg ritma, poželjela sam snimiti baladu da pokažem i svoje vokalne mogućnosti. Pjesma "Riječi pogrešne" osvojila me prvo svojim tekstom koji je napisala Senka Laginja, mogla sam se povezati s pjesmom i osjetiti ju kao svoju, govori o nesretnoj ljubavnoj vezi kad se osjećaš zarobljen, nevoljen i jedini logični nastavak je - prekid - kaže Lana koja ne planira još izdavanje albuma, ali će svakako nastaviti snimati pjesme.

VIDEO: Maja Šuput javila se nakon 'incidenta s haljinom'