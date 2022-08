Minea pozirala u pripijenoj haljini koja je naglasila njezinu figuru i dekolte: 'Savršena'

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea (44) nastupila je za vikend u okolici Zadra, a s pratiteljima je potom podijelila nekoliko fotografija s puta. Pozirala je članovima benda, a pratitelje su posebno oduševile fotke na kojima je sama.

Minea je pozirala u pripijenoj midi haljini u žutoj boji koja je istaknula njezinu figuru i dekolte, a pokazala je i da joj ni visoke temperature ne mogu skinuti osmijeh s lica.

- Kad je vruće nisi svoj (a)- napisala je Minea uz objavu i ubrzo zaradila brojne komplimente pratitelja. ''Wow'', ''Divota'', ''Diva'', ''Lijepa'', ''Goriš'', ''Savršena'', ''Predivna žena'', ''Ljepotica'', ''Prelijepa si'', ''Bomba'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Minea je nedavno pokazala novu frizuru. Lagani minival odlično pristaje voditeljici IN Magazina i pravi je odabir frizure za ovo godišnje doba.

- Ja kad shvatim da mi kreće godišnji - napisala je Minea uz tri fotografije na kojima je pokazala novu frizuru, ali i izvrsnu liniju u kratkoj bijeloj, dekoltiranoj haljini.

- Bomba ti stoji ta frizura. Prirodna i lijepa...nemam riječi. Dobra frizurica. Minea izgledaš fenomenalno. Sjajiš draga, a frizura ti je top.

Ženo predivna si - komentirali su njezini obožavatelji fotografije koje je objavila. Pjevačica često na društvenim mrežama dobiva komplimente na račun svog izgleda, a u intervju koji nam je dala prije godinu dana, otkrila je kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška. - rekla je Minea.

