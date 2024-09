Miley Cyrus suočena s tužbom za plagiranje: Njen veliki hit previše sliči pjesmi Brune Marsa

Glazbena zvijezda Miley Cyrus dobila je tužbu zbog kršenja autorskih prava za njezin prošlogodišnji globalni hit 'Flowers'. Kako prenosi britanski Daily Mail, pjevačicu se optužuje da je kopirala još jednu popularnu pjesmu, 'When I Was Your Man' američkog izvođača i kantautora Brune Marsa iz 2013. godine, koja je svojevremeno također zauzimala vrhove glazbenih ljestvica te broji milijune slušanja na raznim platformama.

Ono zanimljivo jest da tužbu nije podnio sam Bruno, nego platforma za prikupljanje i ulaganje u glazbu Tempo Music Investments. Naime, prema njihovoj tvrdnji 'Flowers' ima sličnu melodiju i harmoniju kao spomenuta pop numera s Marsovog drugog studijskog albuma. Točnije, navedeno je da akordi koje je Cyrus kreirala u suradnji s producentima i tekstopiscima Gregoryjem Heinom i Michaelom Pollackom, uključujući i tekst pjesme, sliče onima koje su kreirali Mars i njegovi suradnici Philip Laweence, Ari Levin i Andrew Wyatt.

GALERIJA: FOTO Ni kiša ga nije zaustavila! Pogledajte kakav spektakl je napravio Baby Lasagna na Šalati

Članovi platforme u nastavku tvrde da 'Flowers' ne bi postojala bez 'When I Was Your Man', a tome svjedoči sumnjiv broj sličnosti koje dijele. Inače, Marsova pjesma 2014. je bila nominirana za najbolju pop solo izvedbu na dodjeli nagrada Grammy, dok je Cyrusina polučila još veći uspjeh tako što je na posljednjoj dodijeli proglašena snimkom godine te najboljom pop solo izvedbom, a nominirana je i u kategoriji najbolje pjesme.

U tužbi se od Cyrus zahtijeva odšteta, pri čemu nije poznat točan novčani iznos, ali koja uključuje zabranu distribuiranja pjesme što potencijalno podrazumijeva i njeno uklanjanje iz digitalnih i budućih fizičkih verzija albuma 'Endless Summer Vacation'.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Cyrus se početkom godine pojavila na dodjeli nagrada Grammy, a odabirom frizure iznenadila je sve. Njezin styling komentirali su jako hrabrim, a odmah nakon njezina dolaska na ovu prestižnu dodjelu nagrada gledatelji su ubrzo i podijelili svoja mišljenja o njezinom izdanju u zlatnoj prozirnoj haljini s potpisom dizajnera Maisona Margiela.

Na društvenim mrežama pratitelji su doslovce zanemarili sve osim čuvene frizure ove 31-godišnje pop zvijezde koja je definitivno podijelila mišljenja na mrežama. Mnogi su, kako se pisalo, njezinu frizuru za crveni tepih usporedili s poznatom frizurom bivše britanske premijerke Margaret Thacher, a koja je često bila ismijavana zbog svoje 'skamenjene' frizure. Tijekom cijele večeri pjevačica je promijenila nekoliko haljina, a sve su bile u zlatnim i šljokičastim tonovima.

Mnogi su se na društvenoj mreži X, bivšoj Twitter, zapitali što želi poručiti svojom frizurom i znači li to da želi vratiti stil frizura osamdesetih godina. Britanski tabloid Daily Mail naveo je kako se njezina frizura također uspoređivala s kosom slavnog glumca Kurta Russella iz tih osamdesetih godina, a neki su šaljivo komentirali da ju je sigurno prije same ceremonije 'stresla struja'.

VIDEO: Ella Dvornik progovorila o razvodu: 'Traje već tri godine i kako mi se čini - samo je nebo granica'