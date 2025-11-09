Mick Jagger (82) s 44 godine mlađom zaručnicom ukrao show: Svi su gledali samo u njezinu haljinu

Legendarni roker Mick Jagger još je jednom dokazao da su godine za njega samo broj. U svojoj 83. godini, frontmen Rolling Stonesa izgledao je sretnije no ikad dok je sa zaručnicom Melanie Hamrick (38) pozirao na crvenom tepihu Jesenske modne gale njujorškog baleta. Par je bio glavna atrakcija događaja održanog u srijedu navečer u prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru u New Yorku, a Jagger je, mašući kamerama s osmijehom od uha do uha, pokazao energiju na kojoj bi mu pozavidjeli i mnogo mlađi kolege. Ipak, sve su oči bile uprte u njegovu 44 godine mlađu partnericu, čija je pojava ostavila bez daha sve prisutne i potvrdila zašto je upravo ona osvojila srce jedne od najvećih glazbenih ikona svih vremena.

Foto: Profimedia

Melanie Hamrick, bivša balerina koja se danas uspješno bavi koreografijom, zablistala je u elegantnoj, ali i provokativnoj satenskoj haljini zagasito crvene boje. Kreacija je imala konzervativan visoki ovratnik, no svu je pažnju privukao duboki izrez na leđima, kao i visoki prorez koji je u potpunosti otkrio njezine vretenaste plesačke noge. Haljina bez rukava dodatno je istaknula njezine vitke ruke, a cjelokupni dojam zaokružila je crnim sandalama s remenčićima, pedikurom u boji haljine i decentnim nakitom. Kosu je podignula u ležernu punđu, stavljajući u prvi plan besprijekornu šminku. Jagger se odlučio za nešto ležerniju, ali i dalje vrlo upečatljivu kombinaciju. Ispod crnog baršunastog sakoa nosio je crno-bijelu košulju s cvjetnim uzorkom, a umjesto klasičnih svečanih hlača, odabrao je obične crne hlače. Cijeli je look iznenadio odabirom obuće – crnim Nike tenisicama, čime je još jednom potvrdio svoj buntovnički duh, dok je dašak luksuza dodao zlatnom narukvicom.

Ova gala večer imala je posebno značenje za Hamrick, koja je svoju profesionalnu karijeru gradila upravo u svijetu baleta. Nakon petogodišnjeg školovanja na prestižnoj baletnoj akademiji Kirov u Washingtonu, provela je čak 15 godina kao plesačica u cijenjenom Američkom baletnom kazalištu u New Yorku. Nakon što se 2019. godine povukla s pozornice, posvetila se koreografiji, a 2023. godine otkrila je i spisateljski talent objavivši svoj prvi roman. Događaj je slavio spoj baleta i visoke mode, a na programu su bile svjetske premijere poput one koreografa Jamara Robertsa, uz glazbu venezuelanske producentice Arce i kostime slavne nizozemske dizajnerice Iris van Herpen. Publika je uživala i u djelima koja su uključivala kreacije Virgila Abloha i Giannija Versacea, potvrđujući status gale kao jednog od najvažnijih kulturnih događaja u gradu.

Unatoč ogromnoj razlici u godinama, veza Micka i Melanie traje još od 2014. godine, a par je 2016. dobio sina Deverauxa Octaviana Basila, koji je Jaggerovo osmo, a njezino prvo dijete. Iako su se zaručili prije nekoliko godina, Hamrick je tu vijest potvrdila tek u travnju ove godine. U nedavnom intervjuu za Times of London izjavila je kako o razlici u godinama uopće ne razmišlja. "Svatko će imati svoje mišljenje. Ako se zamarate tuđim mišljenjima, bez obzira na to gdje se nalazite u životu, imat ćete problem", poručila je. Njihov susret bio je sudbonosan; upoznali su se u veljači 2014. u Japanu, gdje su Rolling Stonesi bili na turneji u isto vrijeme kad i njezina baletna kuća. Prijateljica ju je odvela u backstage na koncert Stonesa, a samo nekoliko mjeseci kasnije započeli su ljubavnu vezu koja i danas cvjeta, a okrunili su je i poslovnom suradnjom na baletu "Porte Rouge", za koji je ona radila koreografiju na glazbu legendarnog benda.

Jesenska modna gala njujorškog baleta tradicionalno okuplja sam vrh društvene scene, a ni ova godina nije bila iznimka. Uz Jaggera i Hamrick, crvenim tepihom prošetale su se brojne zvijezde iz svijeta filma, mode i umjetnosti. Među uzvanicima su se isticali glumci Hugh Dancy, Sarah Jessica Parker i Nicole Ari Parker, kontroverzna umjetnica Julia Fox, komičarka Amy Sedaris te modna dizajnerica Donna Karan. Događaj nisu propustili ni supermodel Helena Christensen, kao ni legendarni baletan Mihail Barišnjikov, koji je stigao u pratnji kćeri Ane. Ulogu počasnih supredsjedateljica večeri preuzele su slavne glumice Claire Danes i Diane Kruger, dodatno potvrđujući prestiž ovog glamuroznog događaja koji na jedinstven način spaja dvije umjetnosti.