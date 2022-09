Meghan se susrela s nizom neugodnosti: Odbila je predati cvijeće pomoćniku, a jedna ju je žena ignorirala

Zajednički izlazak prinčeva Williama i Harryja sa suprugama Kate Middleton i Meghan Markle izazvao je veliko zanimanje javnosti, a svaki njihov pokret podvrgnut je analizi. U posebnom je fokusu bila je Meghan kojoj Britanci nisu naročito naklonjeni. Markle je tijekom pozdravljanja s okupljenima uhvaćena u nekoliko neugodnih situacija.

Jedna od njih vidi se na snimci koju je objavio Daily Mail. Pomoćnik je prišao Meghan Markle želeći preuzeti iz njezinih ruku bukete koje su joj dali obožavatelji kraljevske obitelji te ih odnijeti pred ogradu dvorca, no ona ih je odbila predati.

– Rekla sam im da ću ja odnijeti tamo cvijeće – govori Meghan, a zatim joj prilazi i drugi pomoćnik kojemu je ipak odlučila predati cvijeće.

Reakcije na dolazak vojvotkinje od Sussexa bile su podijeljene: dok su joj se mlađe generacije jako razveselile, oni malo stariji nisu bili toliko oduševljeni. To se vidi i iz reakcije jedne žena koja ju je u potpunosti ignorirala te joj odbila pružiti ruku i okrenula glavu od nje. Meghan je profesionalno podnijela situaciju, preskočila je i nastavila dalje kao da se ništa nije dogodilo. Žena se nakon toga okrenula i nasmijala ženi do sebe. Snimka neugodnog susreta proširila se društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Neki su podržali ženu, a drugi su pisali da je riječ o "nepristojnosti i rasizmu".

So this is Meghan Markle trying to shake hands with the British public. She gets ignored, laughed at and humiliated.

This country has a rotten racism problem… & notice how they’re all middle aged white women?

Daily Mail reading, racist Karens.

Absolutely abhorrent behaviour. pic.twitter.com/RLjkI4BI4k