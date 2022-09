Problemi u sinoćnjem Dnevniku Nove TV izazvali kaos, Romina se snalazila: 'Cijeli dan je napeto'

Gledatelji sinoćnjeg Dnevnika Nove TV u 20:15 zasigurno su primijetili poneke tehničke probleme koji su se dogodili, a sve je počelo s, kako je izgledalo, problemima emitiranja sportskog teniskog priloga.

"Čudesni Španjolac postao je najmlađi teniski broj 1 u povijesti", najavila je voditeljica sportskog dijela Dnevnika Anamarija Vuković za osvajača US Opena i nove teniske senzacije Carlosa Alcaraze. No, prilog se nije odvrtio. A nakon što je zatim sama pročitala sve sportske vijesti tog dana, voditeljici Romini Knežić i Petru Pereži je kazala: "Eto, stigli smo i do kraja ovog uzbudljivog i napetog sportskog dana".

"Je, cijeli dan je napeto, Anamarija", odgovorila joj je Romina, a Anamarija je uzvratila: "Vidim!". Petar se ubacio i komentirao: "Na svim područjima, čini mi se..."

Nakon toga, Romina je gledateljima najavila prognozu, no nakon reklamnog bloka, prognoze nije bilo. "Ništa od prognoze vremena", rekla je zatim zbunjeno Romina prevrćući po papirima pa se nadovezala: "Ali bit će sunčano sutra, bit će lijepo vrijeme..."

Pereža i ona potom su pozdravili gledatelje do Večernjih vijesti u ponoć, a obećali su da će u njima biti prognoze.

Novoj TV poslali smo i upit kako bismo razjasnili što se točno dogodilo, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.