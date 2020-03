Meghan Markle se vraća u seriju 'Suits' za basnoslovnu cifru?

Meghan Markle nakon udaje za princa Harryja ostavila se glume, no nakon Megxita sve češće razmišlja da bi se mogla vratiti svom poslu. Prema pisanju britanskih medija, Meghan je u Hollywoodu u potrazi za poslom, a spominjalo se kako bi mogli glumiti u filmu o superherojima. No, fanove najviše zanima hoće li se vratiti u seriju "Suits", u kojoj je igrala Rachel Zane.

Premda je serija završila lani nakon devet sezona emitiranja, pojavila se informacija kako bi se mogla snimiti još jedna epizoda u kojoj bi se pojavila i Meghan. Njemačka kozmetička tvrtka Biotulin otišla je korak dalje i ponudila nevjerojatnih pet milijuna dolara za svakih pet sekundi Meghaninog pojavljivanja u epizodi. Na Twitteru su uputili javnu poruku NBC-ju da razmisle o tom prijedlogu.

Att. Steve Burke: We are again offering you 5 million $ for a 5 sec. appearance of Meghan Markle with our biological Botox gel BIOTULIN in your TV series “Suits”.

Pls. check our offer with her agent.#biotulin @NBCUniversal #stephenbburke @nbc @nbcnews