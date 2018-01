Riječki glazbenik ima rješenje za sukob u Piranskom zaljevu

Riječki glazbenik Mauro Staraj ponovno je na svoj duhoviti način progovorio o aktualnim problemima. Podsjetimo, u studenome je obradio hit "Despacito" i nazvao ga "Hit iz Apsurdistana", a pjevao je o presudi Huanitu Luksetiću, koji mora u zatvor zbog uzgoja indijske konoplje u zdravstvene svrhe.

Ovog puta Mauro je obradio "Ribare" pokojnog Vinka Coce, a pjevao je o sukobu u Piranskom zaljevu. Osim toga, Staraj je pozvao sve istrijanske i slovenske glazbenike na koncert mira nasred Piranskog zaljeva, a nazvao bi ga "Ljubav, ne politika".

– S godinama sam stekao mnogo prijatelja s jedne i druge strane pa se često šalimo i na naš i na njihov račun iako, ustvari, uopće ne radimo podjelu. Za sve nas to je Istra, ti ljudi godinama žive u suživotu i samo je bilo pitanje s koje strane granice su se rodili i čiju putovnicu imaju. Nevjerojatno je o čemu se toliko raspravlja, a tu borbu vode neki s vrha koji vjerojatno nikada nisu ni posjetili Savudrijsku valu. Ono što znam jest da je to dio svijeta gdje se ljudi vesele druženju i pjesmi, gdje je vino vrhunsko i da su svi miroljubivi te im cijela ova situacija izgleda poprilično smiješno. I žalosno je kako se na svakom koraku potiče mržnja, a mali, obični ljudi to nikako ne žele – rekao je Staraj za Novi list i dodao kako je ozbiljan u namjeri da u Piranskom zaljevu napravi veliki koncert, svojevrsni Live Aid.

– Ne znam gdje li je više kraj toj ljudskoj gluposti da svi skupa ne stave "glave na kup'', da vide koliki potencijal imamo u svemu. Uz sve probleme koje imamo, oni se svađaju oko nekoliko litara vode, dvije ribe i nekoliko metara obale, dižu pobunu, ''hajcaju'' naivni narod... Pa čovječe, Istra je najrazvijeniji i najljepši komad ovog dijela svijeta, nikome ovdje nije do mržnje – kazao je Staraj.