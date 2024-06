Matt Damon sasuo je Benu Afflecku u lice istinu o J.Lo: 'Što je ona ikad učinila za tebe?'

Još uvijek se ne stišavaju glasine o razvodu najpoznatijeg holivudskog para, Jennifer Lopez i Bena Afflecka, a izgleda da se u cijelu priču upleo i glumčev dugogodišnji kolega i prijatelj Matt Damon. Naime, kako prenosi britanski Mirror, Damon je Afflecka upozorio prije nego što je ovaj uplovio u bračnu luku s Lopez.

Matt je navodno poručio Benu da se, između ostalog, usredotoči na posao. Ove informacije za otočke medije iznio je neimenovani izvor, koji kaže: - Matt je pokušao upozoriti Bena kad se pomirio s J.Lo da bi se ovo moglo dogoditi. Matt je bio tu da pomogne Benu tijekom i nakon njihovog prvog razlaza i imao je osjećaj da će se to ponoviti - otkrio je. Također, izvor ističe kako Affleck posebno cijeni Damonovo mišljenje, pogotovo jer njegov kolega već 18 godina živi u sretnom braku sa suprugom Lucianom Barroso.

- Matt godinama uspješno održava brak i Ben se tome uvijek divio. Čim se njegov odnos s Jennifer počeo raspadati, Matt je poručio Benu kako podržava svaku odluku koju će donijeti, ali istovremeno želi da se pribere i fokusira na karijeru. Baš kao što je bio slučaj i prvi put, Ben je proveo toliko vremena fokusirajući se na projekte J.Lo, a Damon ga je na to upitao: ‘Što je ona ikada učinila za tvoju karijeru?‘ - prepričao je detalje razgovora dvojice prijatelja anonimni izvor.

Inače, osim što su dobri prijatelji, Damon i Affleck su zajedno osnovali produkcijsku kompaniju 'Artists Equity', a najpoznatija njihova suradnja bila je za kultni film 'Good Will Hunting', u kojem su glumili i pisali Oscarom nagrađeni scenarij.

Podsjetimo, Affleck je jednom prilikom otkrio što misli o životu s Damonom. Naime, Affleck je tijekom gostovanja u The Late Late Showu voditelju Jamesu Cordenu rekao da nikome ne bi preporučio život s njim. Ben je tijekom jednog perioda živio s bratom Caseyjem Affleckom i glumcem Mattom Damonom i to u mladim danima, dok su tek počinjali s karijerama.

- Matt do danas nije platio račune, koliko znam. Pitali smo se zašto svjetla ne rade, a to je bilo zato što treba platiti da bismo imali struju - prisjetio se Affleck. Na Cordenovo pitanje je li Damon bio dobar cimer Ben se nije ustručavao reći da nije.

- Matt je prekrasan dečko. Volim ga. On je moj najbolji prijatelj. Bio je sjajan prema meni cijeli život. Briljantan tip. Ali ne bih predložio život s njim - rekao je Affleck. Dodao je da je godinama pospremao za njim, no jednog dana su on i njegov brat odlučili krenuti u štrajk i ne čistiti stan dva tjedna kako bi natjerali Damona da pomaže u kućanskim poslovima.

- Odlučili smo pričekati i vidjeti koliko će trajati dok ne ustane i kaže: 'Bože, zatrpan sam smećem' - rekao je Affleck. Ubrzo su shvatili da njihov plan neće upaliti. - Jednog dana sam se vratio kući, a Matt je u kratkim hlačama i majici u dnevnom boravku gledao hokejašku utakmicu okružen koncentričnim krugovima smeća - dodao je.

- Kutije za pizzu... Gledam u sushi koji je bio star tjedan i pol, tamo je bilo i crva. Rekli smo mu: 'Pokoravamo se. Predobar si. Ne možemo te pobijediti.' Na to je on samo odgovorio: "Dečki, što se događa?' - prisjetio se.

