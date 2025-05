Novi podaci: DIP objavio koliko je birača izašlo na izbore

* Birači odlučuju o sastavima 425 općinskih i 127 gradskih vijeća, 20 županijskih skupština i skupštini Grada Zagreba

* Prve privremene rezultate lokalnih izbora, Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavit će u nedjelju u 21 sat

​​​​​​*​ Drugi krug održava se 1. lipnja 2025. između dva kandidata s najviše glasova

Tijek događaja:

17:00 - Oko trećine hrvatskih birača iskoristilo je do nedjelje poslijepodne svoje pravo odlučivati o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine. Do 16, 30 sati glasovalo je 33, 06 posto birača, što je 2, 48 postotna boda manje nego na izborima u svibnju 2021. kada je do istog vremena glasovalo 35, 54 posto, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Prema privremenim podacima o izlaznosti, na današnjim izborima zabilježene su značajne razlike među županijama. Najveći odaziv birača zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je na birališta izašlo čak 45,10% građana. Visoku izlaznost imale su i Krapinsko-zagorska (39,07%), Dubrovačko-neretvanska (38,68%), Koprivničko-križevačka (37,24%) te Istarska županija (36,40%).

S druge strane, najniža izlaznost zabilježena je u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je do sada glasovalo tek 29,88% birača. Nešto veći, ali i dalje ispodprosječni odaziv zabilježen je u Međimurskoj (30,16%), Primorsko-goranskoj (30,38%), Gradu Zagrebu (31,25%) te Zagrebačkoj županiji (31,25%).

Nešto više od 3,5 milijuna hrvatskih birača u nedjelju odlučuje o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine – vijećima i skupštinama općina, gradova i županija te načelnicima, gradonačelnicima i županima u ukupno 576 jedinica.

Najviše biračkih mjesta otvoreno je u Zagrebačkoj (642) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (609) te u Gradu Zagrebu (605), a najmanje u Ličko-senjskoj (113) i Međimurskoj županiji (158). Do 11:30 glasalo je 15,12 posto birača.

