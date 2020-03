Massimo je pokrenuo genijalnu akciju: Trebamo slušati stručnjake, nemojte da zavlada negativa

Ostani tu. 🎶 Od svih pjesama najprikladnija za ovaj trenutak u kojem je jedino dobro to što nas uči da moramo brinuti o drugima više nego o samima sebi. . Ostanite doma. Slušajte glazbu. Jedno je sigurno, ona nam svima pomaže da se osjećamo bolje. 😀 . Od danas na storyju svaki dan ide link na jednu pjesmu po našem izboru za vas. I tako će biti dok ovo ludilo ne prođe. Ako i sami snimite neku svoju izvedbu, pošaljite, rado ćemo podijeliti. . Mi glazbenici vam ne možemo davati upute što trebate činiti. Ovo je situacija u kojoj svi trebamo slušati isključivo upute Kriznog stožera i stručnog medicinskog osoblja koje zaslužuje veliko poštovanje i zahvalnost. . Ono što mi glazbenici možemo, kad ste nam već okupljeni ovdje, jest zamoliti vas da ne dozvolite da vašim životom zavlada panika i stanje potpune negative. I ovo će proći, i novo, možda u nečemu i bolje vrijeme za sve nas, će doći. . Družit ćemo se ponovo na koncertima, a do tada sviramo i/ili pjevamo u svoja četiri zida. A može i na balkonima i prozorima kao dragi nam susjedi Talijani. . Pozvani su naravno, i drugi kolege i kolegice da se uključe da među toliko teških i negativnih objava na društvenim mrežama uguramo glazbu kao ono lijepo i pozitivno. . Borimo se #glazbomprotivpanike 💪 . #MassimoSavic

A post shared by Massimo (Official) (@massimo.official) on Mar 15, 2020 at 2:14am PDT