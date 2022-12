Massimo je izuzetno cijenio Večernjakovu ružu, a kada ju je osvojio za glazbenika godine rekao je: Ljubomorno ću je čuvati

Prošle godine Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenik godine osvojio je Massimo i bila je to njegova prva Ruža i u razgovoru nakon dodjele nije skrivao koliko je sretan što ju je osvojio i koliko mu to znači.

- Puno vam hvala na čestitkama. Hvala svima koji su me podržali. Hvala prije svega čitateljima Večernjeg lista i svima koji prate što Večernji radi. Večernji je već postao jedan konglomerat, ali definitivno se radi o divu našeg dnevnog izdavaštva i kada se dobije ovako nešto po prvi puta u životu, predivno je! - rekao nam je tada nakon dodjele i dodao kako ga je iznenadila nagrada.

- Baš me iznenadilo! Jer ...ima nagrada i nagrada. Ova nagrada stvarno djeluje vrlo lijepo i ozbiljno. Ljubomorno ću je čuvati! - rekao nam je tada Massimo nakon svečane dodjele u zagrebačkom HNK. Priznao je i kako nije očekivao kako će tu večer kući otići s Ružom, jer je bio u konkurenciji s Vannom, Darkom Rundekom, Sašom Antićem i Urbanom.

Uoči ovogodišnje dodjele Večernjakove ruže Massimo nam je otkrio i gdje čuva svoju Ružu.

- Nagrade koje imam gledam kao dio dizajna, nemam u displeju sve nagrade koje osvajam, ali Ruža je toliko draga i slatka i našla je mjesto u svojem kutku, u jednom čistom prostoru gdje je savršeno ‘sjela’ - rekao je.

Izraze sućuti obitelji Massima Savića uputio je i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

- Sve nas je danas zatekla i potresla vijest o odlasku jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Pamtit ćemo ga po mnogočemu, no prvo što je nama palo na pamet jest kako je postojala posebna veza između Massima i Večernjeg lista. Bila je to jedna ljudska i profesionalna poveznica koji mi nikada nismo krili surađujući s njim na brojnim projektima. On isto nikada nije skrivao koliko cijeni Večernji list i koliko mu znači Večernjakova ruža. Ovim putem mu još jednom zahvaljujemo na svemu, a njegovoj obitelji izražavamo iskrenu sućut, rekao je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista

VIDEO Massimo Savić osvojio je prošle godine Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine