Marko Pecotić pokazao mamu na društvenim mrežama: Neka se mi još dugo ovako družimo!

Marko Pecotić član skupine "Četiri tenora" na svom je Instagramu objavio fotografiju s mamom čije fotografije ne objavljuje često na društvenim mrežama. - Majčice moja draga... Sretan ti utorak! Neka se mi još dugo ovako družimo! Voli te tvoj sin - napisao je Pecotić uz fotografiju s mamom Gordanom. U komentaru mu je majka napisala: - Majkino, baš lipo. Emotikon srca ispod ove objave ostavila je i Silvia Dvornik s kojom je Pecotić u vezi zadnjih godinu dana.

Upravo je njihova ljubavna priča izazvala veliki interes javnosti kada je pjevač prošle jeseni otkrio kako se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene s kojom ima dva sina jer se zaljubio u Silviju s kojom već duže vrijeme zajedno nastupa. Kada je početkom ove godine prvi put pričao o razvodu i novoj ljubavi ispričao je kako je miran i zadovoljan.

- Ja sam miran, svi smo mirni, sve funkcionira kako god to zapravo i može funkcionirati i zbog toga sam sad miran i zadovoljan. Što će donijeti budućnost, ne znam. Ali ti ljudi koji su zapravo naštetili meni i mojoj obitelji oni ionako i dalje nisu toga svjesni i oni dalje žive svoje živote i ja živim svoj pa neka tako i nastavi - rekao je Marko ove veljače za In Magazin i bio mu je to prvi puta da je u medijima pričao o ovoj temi. Otkrio je i da je sa Silvijom presretan i da njihovoj ljubavi nisu naštetili medijski napisi, a tako je ostalo i do danas.

- Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo, osim medijske hajke koja je to zapravo pokušavala narušiti - rekao je tada Pecotić. Marko je s 4 Tenora prvi nastup imao u travnju 2016. godine kada su bili gosti na koncertu klapa u Lisinskom i tada su publiku oduševili svojim nastupom i interes za njima se povećao. Na svojim koncertama publiku oduševljavaju arijama, kanconama i evergreenima poput „O Sole Mio”, „Nessun Dorma”, „Grande Amore”, „Funiculi Funicula”, „Canzone per te”...

