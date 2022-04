Marijana Mikulić podijelila recept za tortu od mrkve: 'Fina slastica od koje rastu zazubice'

Glumica Marijana Mikulić (40) na Instagramu ponekad objavljuje i recepte. Ovaj put je objavila recept za tortu od mrkve.

"Za početak ovog tjedna

Fina slastica od koje rastu zazubice

Torta od mrkve

Sastojci za biskvit

360 g sitno ribane mrkve

300 g bijelog pirovog brašna

10 g praška za pecivo

Žličica sode bikarbone

Pola žličice soli

Čajna žlica cimeta

Sve spojiti u jednoj zdjeli

U drugoj zdjeli miksati 3 jaja, dodati 200 g kokosovog šećera. Lagano dodavati 150 ml ulja, 100 ml mlijeka te 60 ml soka svježe naranče

Lagano umijesiti u suhe sastojke i sipati smjesu u dva ili tri kalupa, ovisno koliki su kalupi

Peći na 180 stupnjeva pola sata

Sastojci za kremu

200 g maslaca izraditi mikserom

400 g sirnog namaza

150 g usitnjenog šećera

Žličica ekstrakta vanilije

2 žlice soka od naranče

Ohlađeni biskvit staviti na pladanj za posluživanje, dodati veliku žlicu kreme i ravnomjerno ju rasporedi. Ponoviti isto s drugim i trećim biskvitom. Potom ostatkom kreme premazati bočne rubove torte. Ukrasiti po želji" napisala je Marijana.

Nije čudno što je Mikulić podijelila ovaj recept vrlo raneo, pogotovo zato što je već jednom opisala što sve stigne napraviti u samo dva sata.

"Jurim u kazalište, u taksiju, jer muž autom vozi dijete u školu pa će produžiti na posao. Ja vodim drugo dijete u vrtić, ali idem na posao u kvartu pa mogu bez auta. Ali moje dijete noćas je bilo budno od tri do šest ujutro. Tako on zna povremeno biti budan, ide na WC pa se razbudi ili ga treba češkati. I tako. 8.30 je, ja trebam ići, on spava. Ja sam već raširila veš, drugi izvadila iz sušilice, napola spremila ručak. U 9 ga jedva budim, javljam inspicijentici da kasnim. Trpam u njega homemade granolu spravljenu od organskih sastojaka, oblačenje, taksi", počela je Marijana svoju priču o jednom uobičajenom danu u kojem stvari nisu krenule po planu, ali pročitajte njezinu objavu do kraja i vidjet ćete što sve žene uspiju i kojom brzinom uspiju obaviti naizgled neizvedivo.

"Stanite mi kod vrtića da ostavim dijete pa idemo u kazalište. Pita gdje da stane, lagano čovjek vozi, a ja – tu, tu, samo stanite brzo, moram juriti. Objašnjavam teti situaciju, jurim. Izađemo na ulicu a nasred jedne trake kamion na sva 4, u drugu pokušava ući ogromna miješalica, iza nas već kolona, nemamo kud. Sad već vičem: "Oprostite, ali ja igram predstavu za pola sata, molim vas napravite nešto." Stigli, dobacim novce, ne čekam kusur, jurim. Obukla se, našminkala, još 10 do početka predstave. Gledam moje popucale suhe ruke na kojima se sjaje rozi noktići s trajnim lakom. Sad ću s najvećim osmjehom pred publiku. To što jedna žena može stići u dva sata, muškarac ne može ni u dva dana (sori frajeri). Je da smo podređene i uredno manje plaćene, al znamo da smo superior. Sretan nam Osmi mart drage žene!", poručila je Marijana svim ženama na kraju ove objave.

