Maja Šuput se sa sinom i suprugom po moru vozila u neobičnom vozilu: Kakav je ovo hit ljudi

Maja Šuput sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom odabrala je Istru kao ljetnu bazu iz koje odlazi na sve koncerte i nastupe na svadbama koje ima zakazane za ovo ljeto. Koliko obitelj uživa pjevačica redovito objavljuje na svojim društvenim mrežama, a sada je pokazala kako su se vozili jetcarom i objavila je video u kojem se voze u jurilica s jet-ski motorom, a maleni Bloom uživa u ovom doživljaju.

- Kakav je ovo hit ljudi - napisala je Maja uz objavu na Instagramu u kojoj su fotografije i video njihove vožnje po moru. Zašto je odabrala Istru kao bazu tijekom ljeta, objasnila je nedavno. - I onda ja putujem, a muž i beba ostanu. Ja idem gore-dolje, ali opet ono, čim otpjevam, vraćam se njima. I ove godine pala je odluka na Umag, u jednom prekrasnom resortu smo. Dijete uživa, dva mjeseca na moru. Dođem sa svirke, probudiš se negdje na suncu. U Zagrebu to ne bi funkcioniralo - rekla je pjevačica za IN Magazin. Najveća zvijezda njezinog Instagrama je svakako njezin dvogodišnji sin Bloom kojeg njezini obožavatelji na društvenim mrežama obožavaju i jedva čekaju da ona objavi nove fotografije sa sinom.

- On uživa jednu popularnost u smislu da mu svi govore; joj što si sladak, mi prolazimo, ljudi mu daju sladoled, ja govorim, ono, nemojte, ljudi. Jednog dana će mislit da je to normalno, bit će - gospođo, može sladoled? Ljudi bi mu sve poklonili, dali. Mali ima jednu super energiju i nadam se da će ostat u tom širenju dobrih vibracija, osmijeha, svima šalje puse, govori na svim jezicima. Sad u Istri govori ciao, u Zagrebu govori bok, najčešće govori bye - ispričala je Maja. Sudeći po nekim videima koje je objavila na Instagramu maleni Bloom je na dobrom putu da krene stopama svoje mame, jer sluha definitivno ima. Maleni mezimac je mamina slika i prilika.

- Puno pjeva, non-stop pjeva. Pjeva na engleskom, pjeva na hrvatskom. Prije neki dan sam Martini Tomčić poslala baš kako pjeva i veli ona, stara moja, on je totalno točan. Al' fakat je mali točan, nije sad da mi izmišljamo. Znaš one mame 'moje dijete je naj'. Ne, uopće nije ta spika nego zbilja pjeva točno. Ne bih ja voljela da on bude pjevač, ali vidim da ima tu crtu, lijepo pjeva - priznala je u razgovoru za IN Magazin.

