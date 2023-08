U showu je izgubio skoro 60 kg i otkrio da je zbog ratnih stradanja ostao je bez 12 članova obitelji

Ivan Jakubovski u četvrtu sezonu 'Života na vagi' ušao je kao najteži kandidat, a obećanje njegova sina Martina, koji je rekao da će trenirati i vježbati sve dok je njegov tata u showu bila mu je najveća motivacija. Ivan je uspio dogurati do finala, te je iz showa izašao 59,2 kg lakši. U show se sada prijavio i njegov sin Martin. Sada je otkrio što kaže na Martinov ulazak u show.

- On je bio moja motivacija kada sam bio tamo. Vjerujem da smo mi njemu motivacija sada kada je on unutra. Iskreno rečeno, meni je u showu bilo jako lijepo, ali i jako teško. Bilo je teško odraditi trening, to mi je bilo najteže, ali sve ostalo je bilo prekrasno. Od same produkcije, ljudi ispred i iza kamere. Jako sam se lijepo proveo i rekao sam mu kako je to jedno iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Pamtim ga ja i vjerujem da će ga i on - rekao je za RTL.hr.

Martinu je, otkriva, rekao da bude bolji od njega, te da se nada da će se to ostvariti.

- Martinu sam rekao da bude bolji od mene. Nadam se da će se to ostvariti. Tata je dogurao daleko i ja se nadam da će me prestići. Na mlađima svijet ostaje i moja je želja da on bude bolji od mene. Kao i svakom roditelju, koji želi da njegovo dijete bude bolje od njega.

Podsjetimo, Ivan je u showu je ispričao svoju tužnu životnu priču koja stoji iza njegovih nagomilanih kilograma. O svemu je najteži kandidat u povijesti "Života na vagi" u Hrvatskoj sve dosad šutio, a za bol koju nosi u sebi znali su samo njegovi najbliži. U 241,9 kilograma, koliko je težio na početku showa, sakrio je obiteljsku tragediju od prije gotovo tri desetljeća zbog koje taj Vukovarac i dalje živi iz dana u dan. Život ga nije mazio, a najteži udarac zadao mu je kad je imao samo 14 godina. Tada je zbog ratnih stradanja u jednom danu ostao bez 12 članova obitelji.

- Bila je to '91. godine, ostao sam bez rođenog brata, tetke, bez tri ujaka, tri bratića, bez nekih maminih bližnjih i onda u jednom danu na kraju ostanete bez 12 članova obitelji - ispričao je Ivan i svojim potresnim iskustvom ostavio u nevjerici kandidate, trenere, ali i voditeljicu Marijanu Batinić koja nije mogla suspregnuti suze.

