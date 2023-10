Maja Šuput otkrila kako uspije uskladiti sve obaveze i kako se Bloom snašao u vrtiću: 'Ipak sam se bojala'

Maja Šuput sa suprugom Nenadom Tatarinovim i sinom Bloomom često putuje, a mali Bloom koji je u ožujku proslavio drugi rođendan već je bio u Meksiku, na Mauricijusu i u Turskoj. Maja je za Inmagazin kazala kako se Bloom snašao na putovanjima.

- Sigurna sam da ima i do karaktera djeteta, sigurna sam, ali sigurna sam da i roditelji svojom nervozom mogu potaknuti nervozu djeteta, odnosno opušteni roditelji poput Nenada i mene daju djetetu tu neku dozu opuštenosti, da nije u plaču, ni nervozi, ni grču, ni strahu. Nekako se on saživo s tim do rođenja. On je na prvom letu bio već s tri mjeseca. Onda sam shvatila odmah da ide. Auto mu je najnormalniji, pa sam skužila da voli bit na nekim brodovima, to odmah zaspe. Velim, ima tu karaktera jer nije plačljiv, ali sigurna sam da postoje roditelji koji su trouble makeri i imaš nas koji smo trouble solveri, kazala je Maja.

Bloom je krenuo u vrtić i već se dobro snašao.

- Probudi se se ujutro i prvo kaže ''Ekipa, muzikaaaa''...i super jer, ipak sam se bojala jer su djeca vezana za roditelje, ali uspjeli smo, nakon tjedan dana je već zaboravio da mi postojimo. Ali ne moram ti reć da sam ona mama koja dođe prva po dijete, rekla je Maja koja ima puno posla, ali i ljude koji joj pomažu oko Blooma.

- Brdo! Brdo. Prvo imam muža koji je tu s djecom vikendom, ja pjevam znači netko mora bit s djetetom. Tako je, on je direktor za brend i...skoro sam rekla direktor za dijete...hahaha...znači ozbiljna pomoć kod djeteta, ali kad kažem ozbiljna - mi smo tim, tandem. Da bih toliko puno stvari mogla, morala sam si osigurati jako veliku pomoć sa strane. Ako hoćemo da ja danas izgledam ovak, ja nisam otišla kupit to što imam, nego imam čovjeka koji je to otišao kupit. Imam nekog tko je došao oprati kosu, netko je došao frizuru napravit, imam ženu koja mi je popeglala i očistila stan, imam dostavu koja mi je donijela hranu, jako puno ljudi, ali samo je dobra organizacija bitna i da možeš to sve platiti. Dakle, da bi sve štimalo, sve to izorganiziram, e tu izgubim jako puno vremena, ali puno manje nego kad bi radila sve to što sam ti nabrojala sama, dakle jako puno ljudi u stručnom stožeru Maje Šuput, otkrila je pjevačica.

