Larisa Lipovac Navojec objasnila zašto je zadržala prezime bivšeg supruga

Larisu Lipovac Navojec nedavno smo svaku nedjelju gledali u žiriju showa "Ples sa zvijezdama", a jučer je bila jedna od gošća na crvenom tepihu Story Hall of Fame. Došla je u pratnji svog dečka Hrvoja Jelinčića s kojim je u vezi od 2016. godine i iako se od bivšeg supruga Gorana Navojca razvela 2015. godine još uvijek nosi njegove prezime, a sada je otkrila i zašto.

- Dvije su stvari. Prvo, kad imaš dijete s čovjekom s kojim si bio dobar dio života. Ipak smo mi bili 13 godina zajedno. Mislim da je za dobrobit djeteta važno da su tu tata i mama zbog cijelog njegovog života, zbog ljubavi i kako će on to prebroditi emotivno. Druga stvar je što smo Goran i ja uvijek bili jako dobri prijatelji i puno prije nego što smo započeli vezu. Tako da je meni jednostavno nezamislivo da nemam njega tu s lijeve i desne strane. Vjerojatno tako i on mene, za poslove i neke životne savjete. Nije sve samo vezano za dijete. Poklopilo se i to da smo si našli dobre partnere i da smo svi zajedno super. Svi zajedno imamo Grgura, zajedno radimo na tome da je obitelj tu na prvom mjestu. Ne vidim smisao u micanju Goranovog prezimena jer mi se dijete preziva Navojec, ja već dugo vremena oba prezimena koristim. Ne osjećam još potrebu nešto micati. - izjavila je za Story.

Larisa i Goran zajedno su bili 13 godina, a upoznali su se 2002. godine u kazalištu Komedija, a u rujnu 2009. godine vjenčali su se na Visu, a sedam mjeseci kasnije rodio im se sin Grgur. Par je u braku bio šest godina i razvod su potvrdili zajedničkom izjavom:

- Rastajemo se – sastajemo se. Rastajemo se kao supružnici od stola i postelje, ali se kao roditelji, prijatelji i suradnici i dalje sastajemo. Molimo medije za razumijevanje i privatnost, osobito privatnost našeg djeteta.

