Lana Jurčević otvoreno o kilaži i promjenama na svom tijelu: 'Mijenja se, nemam više 17!'

Glazbenica i poduzetnica Lana Jurčević (38) poznata je po svom isticanju body positivityja, a na ovaj trend osvrnula se i na proslavi peti rođendana svog beauty brenda.

- Izdogađale su mi se neke stvari u životu, tijelo mi se mijenja, nemam više 17, drugačiji metabolizam... Poanta svega nije da ja zagovaram višak ili manjak kilograma, zdravlje je nešto što mi je uvijek bilo i uvijek će biti prioritet. Ne zagovaram da se nezdravo hranimo, nezdravo živimo, apsolutno ne, ali smatram da trebamo biti OK i tolerantne prema samima sebi u određenim periodima života kad ponekad i nemamo baš kontrolu nad tim što nam se događa s tijelom - objasnila je za InMagazin.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Lana je i ranije govorila o ovim temama, a jednom je prilikom istaknula i je li atraktivni, mladoliki izgled postao simbol uspjeha.

- Ne znam što bih rekla na to, ja nisam netko tko pati na izgled, mislim da sam to kroz neke svoje 'ogoljene' postupke i objave i pokazala, ali negdje je valjda u ljudima da ganjaju ono nedostižno i oni koji to uspiju, onda im se drugi dive. Nisam bila kod kozmetičarke 15 godina, ni na kakve tretmane za lice ne idem, brinem se o sebi na druge načine i vjerujem da se to vidi - rekla je glazbenica. Govorila je i o tome postoji li nešto na čemu zavidi suprotnom spolu i kazala je kako je kod muškaraca sve nekako puno više crno-bijelo nego kod žena.

- Život im je sigurno zbog toga lakši, a naša siva ima sto nijansi i idemo u takve dubine i slojeve, što opet s druge strane daje mogućnost da sve proživljavamo puno slojevitije i možda su baš nama dodijeljene neke životne uloge koje njima nisu - kazala je Lana.

VIDEO Nikolina Pišek o svađi koja je podijelila hrvatsku estradu: 'Ne volim spominjati to ime'