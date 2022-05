Lana Jurčević o poslovnim uspjesima: 'Da nisam zabušavala u školi, tko zna gdje bi mi bio kraj'

Pjevačica Lana Jurčević (37) u posljednjih se nekoliko godina posvetila svom kozmetičkom brendu, a nerijetko se svojim pratiteljima pohvali svojim postignućima, ali i motivacijom da nikada ne odustanu od svojih snova.

-Kako bi moji profesori bili ponosni na mene. Održala sam predavanje na Leap Croatia summitu pred punom dvoranom i ispričala svoju priču, od prvih dana glazbene karijere do ove poslovne. Da nisam zabušavala u školi, tko zna gdje bi mi bio kraj- započela je Lana pa nastavila:

-Ili je možda baš to jedan od razloga, nekog inata i znatiželje i zašto danas volim učiti i stalno upijati nove stvari. Što bi bilo kad bi bilo…', nikad nećemo saznati. Ali nikad nisam bila lijena, mislim da je već to 70 % uspjeha u svemu što radiš. Želim i vama da ono što volite i što si zamislite, da uspijete to i ostvariti. Ne odustajte- zaključila je pjevačica.

Inače, Lana je pokrenula prije četiri godine, a kako kaže, nije mogla ni sanjati kakav će uspjeh postići baš svaki proizvod koji predstavi. Za svoj rad dobila je i brojna priznanja, a s njih čak šest postala je rekorder u kozmetičkoj industriji u Hrvatskoj.

-Za svaki proizvod koji radim imam barem 20 uzoraka. I testiram i isprobavam, ali uvijek kažem nekako krene sve iz moje kuhinje. Neke stvari sam zamiješala u svojoj kuhinji i onda sam odnijela njima da oni to naprave na pravi, profesionalni način- otkrila je svojedobno Jurčević.

Lana se zalaže za prihvaćanje svog izgleda te često o ovoj temi dijeli savjete pratiteljima. Pjevačica redovito objavljuje fotografije u ležernom izdanju, a nedavno se našalila na račun svojih kilograma te otkrila kako je zadovoljna u svojoj koži.

-Kad gledam neke stare snimke, e ne vjerujem koliko sam bila mršava. Malo i premršava… i iskreno ne smeta mi ovo malo škembice sada, skroz sam si fajn u svojoj koži. Nego, možda je vrijeme da se pokrenem da mi kosti i mišići ne zakržljaju treba koncerte još odskakati (hrpu nadam se) i tko zna što još. Slušam prijedloge za neke dobre aktivnosti, treninge?- napisala je glazbenica.

