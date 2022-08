Lana Jurčević: 'I mi s TV-a smo ljudi. Čudno, ali i dalje vlada ta iluzija o tome da mi imamo neke 'wow' živote'

Pjevačica Lana Jurčević (37) na Facebook profilu podijelila je kako ju je pandemija promijenila. Otkrila je da ima veliku potrebu za radom, te je komentirala da u javnosti vlada iluzija kako ljudi koji su na TV-u imaju nevjerojatne živote.

"Ja ću vam nešto reći… mene je korona period dosta promijenio. Promijenio me i luđački tempo posla i obaveza koje imam posljednjih par godina. Iako i prije toga su me ljudi uvijek pitali: Otkud ti toliko snage? ili Ženo, daj stani malo. Nikad kod mene nije bilo nešto laganini. Svjesna sam da imam ekstremnu potrebu za radom. Možda zato što volim toliko sve što radim. Sigurno je do toga, ali možda je i do nekog ’neispunjenog’ dijela mene, pa ga kroz nešto drugo nadoknađujem… i to je normalno, i to je ljudski. To sam stvarna ja." napisala je Jurčević i nastavila:

"I mi s ‘tv-a’ smo ljudi. Čudno, ali i dalje vlada ta iluzija o tome da mi imamo neke wow živote. Ali treba nekad ljude podsjetiti da smo svi ispod istog neba. Priroda mi je uvijek bila, rekla bi: najbolja prijateljica. Uvijek smo se dobro razumjele. Šutimo… i gledamo se", zaključila je.

Pjevačica se prije nekoliko dana osvrnula na situaciju iz susjedne Srbije kada je muškarac spasio bebu koja se gušila u automobilu, i ženu koja je u Splitu postrojila promet da bi Hitna mogla proći među gužvom.

- Ja zadnja dva dana plačem kao kišna godina (vjerojatno od ponosa na ljudski rod) na video gdje je muškarac u Srbiji spasio bebu koja se gušila u autu ispred njega i ženu koja je postrojila u Splitu raskršće da bi Hitna mogla proći. Dragi Lastane, jel samo ja tako reagiram na stvari ili nešto nije u redu sa mnom? Sjećam se jednom pored Savske ulice u Zagrebu, žena je pala nasred zebre i nije se mogla dignuti. Bila sam peti, šesti auto po redu i nisam bila sigurna što se događa, ali iste sekunde kad sam skužila da žena leži i da apsolutno nitko nije izašao od svih tih autiju da joj pomogne, istrčala sam i digla ženu i pokupila joj sve stvari koje su joj se razbacale po cesti. I valjda kad vidim da ljudi imaju taj poriv da pomognu, a ne da sjede i čekaju da netko drugi uskoči, onda reagiram kako reagiram...

