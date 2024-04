VIDEO Lana Jurčević progovorila o imenu kćerkice: 'Znam da vas zanima'

Domaća pjevačica Lana Jurčević (39) krajem prošle godine postala je majka djevojčice, koju ima s višegodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Roditelji su ime kćerkice odlučili zadržati u tajnosti, što je izazvalo veliki interes fanova koji s nestrpljenjem iščekuju dan kada će saznati kako se malena mezimica zove. Lana se tim povodom oglasila na društvenim mrežama.

U najnovijoj objavi na Instagramu Zagrepčanka se kroz video prisjetila perioda svoje trudnoće i nastupa koje je održala u drugom stanju, a za nestrpljive fanove ima jednu poruku: - Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme… to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - upitala je 39-godišnja pjevačica svoje obožavatelje.

- "Kako misliš nastup na Cvjetnom da se nije znalo? A ono famozno "Kako je debela"?", "Na Eventu si mi izgledala trudno. Možda jer smo bile obje u drugom stanju i obje to skrivale, pa sam vidjela te neke "znakove" koje sam i sama skrivala", "Da, reci nam ime svoje male djevojčice i želim vam svu sreću ovoga svijeta, pusa do neba i nazad", "Odluka je na tebi" - samo su neki od komentara znatiželjnih fanova koji, prema svemu sudeći, neće još dugo čekati prije nego što ime djevojčice postane javno.

- "Ja bih pogađala. Mama Lana, curica Luna...mjesečeva djevojčica", "Lotus", "Ja znam - Filipa" - pokušavali su pogoditi obožavatelji pored videa na Laninom Instagram profilu na kojem je prati 461 tisuća ljudi, a objava je u nekoliko sati sakupila više od 6 tisuća lajkova i mnoštvo pozitivnih komentara.

O imenu kćeri Jurčević je već govorila na društvenim mrežama: - Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno.

Nikad prije nikad nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila bi se svaki put kad bi naišla na nešto što ili objašnjava ili samo ime ili cvijet. To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate - napisala je pjevačica uz fotografije cvijeta lopoča. Tada je većina ljudi u komentarima zaključila kako je riječ o nekom nesvakidašnjem imenu, a anticipacija postala još veća.

Podsjetimo, Lana je djevojčicu donijela na svijet krajem prošle godine u zagrebačkoj Petrovoj bolnici gdje je zbog sitnih komplikacija provela neko vrijeme prije poroda. Sretnu vijest objavila je u srpnju na društvenim mrežama, a nedugo nakon toga na Instagramu je napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte.

Sa svojim partnerom i ocem djeteta u vezi je od 2017. godine. Filip vješto izbjegava javnost, a o njemu se zna da je specijalist digitalnog marketinga te direktor Lanine tvrtke La piel. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće se može vidjeti na fotografijama koje influencerica dijeli na svojim medijskim platformama.

