Komentar Amerikanca o Baby Lasagni naljutio mnoge: 'Imam samo jedno pitanje za tebe'

Odbrojavanje do početka Eurovizije ušlo je u posljednjih tjedan dana, a nikad više reakcija na nastup hrvatskog predstavnika bilo nije. Naime, Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28) nastupit će s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", a mnogi ga vide kao jednog od favorita. Marko je već odradio prvu probu na eurovizijskoj pozornici te se nalazi u švedskom Malmöu, a društvene mreže i dalje gore kad je u pitanju njegov nastup.

Posljednja rasprava odvila se na X-u gdje je jedan Amerikanac svojim komentarom razljutio mnoge obožavatelje Eurovizije. Muškarac koji se predstavlja kao Dave iz Minnesote tvrdi da je bivši novinar popularnog portala Eurovoix koji izvještava o Euroviziji, a on je podijelio video hrvatskog predstavnika i narugao se njegovom izgovoru engleskog.

- Jesam li ja jedini kojeg muči njegov 'engleski'? Zar na Balkanu ne uče engleski? Vjerojatno je to ipak zemlja trećeg svijeta -napisao je Dave, za kojeg je ova društvena mreža u međuvremenu dodala upozorenje da nema dokaza da je ikad bio zaposlenik Eurovoixa ili novinar za kojeg se predstavlja. Ovom objavom dobio je svojih pet minuta pozornosti, a mnogi su mu oštro odgovorili. "Je li ovo šala? Sram te bilo", napisala mu je jedna osoba, a on je odgovorio: "Njega treba biti sram što se natječe na Euroviziji s ovim levelom engleskog." "Imam samo jedno pitanje za tebe: jesi li Amerikanac?" pitala ga je druga. Kad joj je to potvrdio, dodala je: "Ništa, sve je jasno." "Volio bih čuti tebe kako pričaš hrvatski", "Amerikanci: 'Engleski vam nije dobar.' Isto Amerikanci: 'Glavni grad Europe je Pariz'", "Ti govoriš engleski jer je to jedini jezik koji ti znaš. On govori engleski jer je to jedini jezik koji ti znaš", "Ti si rasist", "Koliko jezika ti znaš?" pišu mu tviteraši.

Am I the only one getting the ick from his “english” :/

Don't they teach proper english in the balkan?

Probably after all a third world country 🤷pic.twitter.com/Ih06iIRlgc