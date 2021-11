Chef Melkior: "Iznenada sam izgubio 20-ak kilograma, a onda sam doznao dijagnozu..."

Chef Melkior Bašić dobio je titulu najzgodnijeg chefa čim se pojavio kao član žirija "Masterchefa", a brojne obožavateljice upravo zbog njega svakodnevno prate popularni show.

Iako svojim markantnim izgledom sada privlači pažnju, muke s kilogramima nisu zaobišle ni Melkiora, no ne zbog uživanja u delicijama bez mjere i kontrole već zbog zdravstvenih problema koji su započeli prije dvije godine kada je brojka na vagi pokazala čak dvadeset kilograma manje, a onda je dobio točnu dijagnozu.

– Imao sam fazu u životu kada sam imao probleme s viškom kilograma, kao dijete u četvrtom razredu imao sam šezdeset kilograma, bio sam kao mala loptica. Zadirkivali su me, većinom prijatelji iz društva, no nikada im nisam dao do znanja da mi to smeta, bilo je to više prijateljsko zadirkivanje, ne bih to nazvao bullyingom, ali danas bi ta situacija bila drukčija – rekao je Melkior.

– Društvene mreže nameću standarde ljepote koje predstavljaju opterećenje, a mnogi se teško bore s njima, posebno mladi – ispričao je Melkior za Gloriju.

Melkior je svoje radno iskustvo stjecao u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu, a stažirao je u luksuznim restoranima s Michelinovim zvjezdicama i preporukama u francuskom Bordeauxu, a među njima su Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon i Restaurant L’Oiseau Bleu, a onda se odjednom počeo osjećati loše. Supruga Andrea nagovorila ga je da ode na preglede kako bi dobio točnu dijagnozu – Hashimoto, odnosno autoimunu bolest štitnjače.

– Bolest štitnjače napada podmuklo, niste ni svjesni što vam se događa. U samo dva mjeseca izgubio sam dvadesetak kilograma, a simptome koje sam osjećao pripisivao sam poslu, stresu, premalo sna… nije mi padalo napamet što je uzrok sve dok nisam krenuo na pretrage i dobio dijagnozu – rekao je chef.

Kada je počeo gubiti kilograme, jeo je sve što je stigao, no kilogrami se nisu primali, samo su išli dolje, a u jednom trenutku vaga je pokazala samo 78 kilograma, što je na njegovu visinu od 185 centimetara bio šok.

Sada se pak osjeća mnogo bolje, bolest je pod kontrolom, a kada je riječ o prehrani, veoma je discipliniran pa se danas osjeća odlično u svom tijelu.

– Hranim se raznovrsno, ne uskraćujem si ništa i osjećam se super u svojoj koži. Jedem umjerene količine, a važno mi je da imam barem tri obroka dnevno. Nisam izbirljiv, ipak sam kuhar. Smatram da čovjek mora jesti sve, ali u granicama – objasnio je Melkior pa dodao kako postane živčan kada je gladan jer ljubav zaista prolazi kroz želudac.

Osim raznovrsne prehrane, redovito vježba u teretani s privatnim trenerom, ali ne zbog mišića već zbog općeg stanja, viška energije i kondicije, no ipak vjeruje da je najbolji oblik tjelovježbe fizički rad.

VIDEO Sanja Doležal otkrila je li joj draža "Košulja plava" ili "Za dobra stara vremena": "Mlađoj sebi bih poručila da ne sluša savjete!"