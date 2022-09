Pogreb kraljice Elizabete II. platit će se iz državnog proračuna, a iznos je nevjerojatan

Iz Buckinghamske palače potvrdili su kako će sprovod kraljice Elizabete II. biti u ponedjeljak 19. rujna u crkvi Westminster Abbey u Londonu. Pogreb će biti najveća sigurnosna operacija do sada za londonsku policiju, objavila je u petak londonska policija.

Na ulicama će biti stotine tisuća ljudi, kao što je bilo na nekim drugim važnim događajima u britanskoj povijesti uključujući krunidbu kraljice Elizabete II. 1953., pogreb bivšeg premijera Winstona Churchilla 1965. i smrt princeze Diane 1997. godine. Policija će na gradskim ulicama rasporediti do sada najveći broj policajaca, rekao je Stuart Cundy, zamjenik pomoćnika načelnika londonske policije, ističući da će to biti njihova najveća sigurnosna operacija do sada.

Okupit će se mnogobrojni svjetski čelnici i monarsi, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Policijsko osiguranje bit će veće nego na Olimpijskim igrama 2012. i proslavi kraljičina platinastog jubileja.

"Mogu potvrditi da će to biti najveći pojedinačni događaj za londonsku policiju ikad", rekao je Cundy, prenosi Reuters.

Državni pogreb kraljice Elizabete II. planiran je godinama i neće se štedjeti za spektakularan ispraćaj kakav nije viđen do sada. Taj dan bit će proglašen državnim praznikom, a nazočit će stotine stranih dostojanstvenika i svjetskih čelnika.

Piše se kako će to biti vjerojatno najskuplji britanski državni događaj u moderno doba, a očekuje se da će trošak premašiti osam milijuna funti. The Economic Times piše da će troškovi biti oko šest milijuna, no Full Fact pak kaže da je to nerealna brojka jer su gotovo svi veliki kraljevski događaji poput ovog do sada koštali oko osam milijuna funti. Najveći dio odlazio je na osiguranje.

Detalje oko troškova će objaviti britanski parlament naknadno, a sve će se platiti iz državnog proračuna, odnosno iz džepa poreznih obveznika. Inače, posljednji državni sprovod u Velikoj Britaniji imao je Winston Churchill 1965. godine.

U 97. godini života 8. rujna preminula je kraljica Elizabeta II. Britanska javnost u posljednjih je nekoliko tjedana bila veoma zabrinuta za svoju vladaricu i mogućnost obavljanja dužnosti. Naime, iz Buckinghamske palače prvo su objavili kako je kraljica pod liječničkim nadzorom u u Balmoralu u svojoj vikendici, gdje je boravila neko vrijeme.

