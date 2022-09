Znate li tko je ovo? Preslatka djevojčica danas je proslavljena Hrvatica čijim se uspjesima divi cijeli svijet

Danas su joj 32 godine i iza sebe ima već nebrojene sportske uspjehe. Ona je hrvatska atletičarka i rekorderka u bacanju diska. Pogađate, riječ je o našoj proslavljenoj Sandri Perković, dvostrukoj olimpijskoj, dvostrukoj svjetskoj te šesterostrukoj europskoj prvakinji u bacanju diska koja se u sportsku povijest upisala i sa šest uzastopnih osvojenih naslova Dijamantne lige te tako postala najuspješnija atletičarka toga atletskoga natjecanja.

Sandra je ovih dana svoje pratitelje oduševila fotografijom iz djetinjstva na kojoj pozira s krunom na glavi. - Forma je prolazna. Klasa je vječna. Discus queen as a princess - napisala je Perković uz objavu koja je do sada prikupila više od 1800 lajkova, ali i mnoštvo komentara.

"Ti si kraljica od rođenja", "Predobra slika", "Kakav šećer", "Top", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Podsjetimo, Sandra je već 10 godina u sretnoj vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, a par se nerijetko susreće s pitanjima kad će pred oltar.

"Mislim da nakon deset godina života s Edisom je to samo pitanje vremena. Kad će? Može sutra, može ove godine, može za deset godina, glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga. A to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost", rekla je Sandra u intervjuu za IN Magazin. "Za mene je brak svetinja. Ja želim da on bude moj odabranik i ja njegova, a kad će se dogoditi ta službena primopredaja prezimena, to ću vas obavijestiti", dodala je Perković i naglasila da je najbitnije da se njih dvoje slažu i razumiju.

Sandra je Edisa upoznala 2012. godine, a nakon što je godinu kasnije prekinula suradnju s trenerom Ivanom Ivančićem ulogu novog trenera preuzeo je Edis, inače bivši bacač kugle. Sandra je u siječnju na Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira s Edisom i mnoge ganula emotivnom objavom koju mu je posvetila za 10 godina veze. "HVALA TI što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! HVALA TI što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. HVALA TI što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. HVALA TI što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! HVALA TI na svemu JEDINI MOJ! Sretnih nam 10 godina zajedništva , ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do STOTKE", napisala je tada Sandra Perković.

