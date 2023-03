Klisab: Naš dizajn nije trendovski i čini trajnu investiciju u garderobi

Klisabovci - Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić u vitrini svojih modnih nagrada čuvaju i Nagradu Ana Lendvaj, koju su osvojili za najbolju modnu kolekciju 2019. Svečano im je uručena, na početku srpnja 2020. taman u vrijeme kada smo postali svjesni što koronavirus radi našim životima. Na sreću, dečki kroz to nimalo lako razdoblje nisu posustali. Dapače, proljeće 2023. dočekuju sa svojim prvim zagrebačkim dućanom, koji se smjestio u Obrtničkom prolazu, nadomak Varšavske, u samom srcu grada. A priča o Klisabu priča je o kreativnosti koja je u stanju pobijediti sve izazove. I baš kao i kod svih dizajnera, sve je počelo u djetinjstvu.

- Uvijek sam crtao, sve površine bile su mi platno. I bio sam jako dobro dijete - priča Tomislav o svom djetinjstvu. A Marko nadopunjuje:

- Ja ne mogu reći da sam bio baš jako dobar i poslušan, ali sam se također volio izražavati u vizualnom, stalno sam nešto rezuckao, kolažirao, igrao se bojicama.

Tomislav se sjeća kako je redovito crtao ljudske figure, a s vremenom je na tim crtežima počeo veću pažnju pridavati onome što figure nose, što danas označava kao neosviješten, ali prvi jasan znak interesa za odjećom. Za razliku od njega Marko je modu upijao od mame i bake. Kaže kako je odrastao prihvaćajući važnost koju je pridavala odijevanju. Mama i baka su često i same sebi šivale, baka je bila krojačica. Burda je uvijek bila tu negdje nadohvat.

- Prvi modni časopis koji sam ja kupio bio je Elle, uz njega sam polako otkrivao cijeli novi svijet, ubrzo mi se na listu potreba uvrstio i Vogue i postepeno moda se razvila u moj najveći interes i profesionalni poziv - priča Marko.

Tomislav je upisao Školu likovnih umjetnosti u Splitu i već tada sudjelovao na nizu natjecanja za modne dizajnere, ali je ipak neko vrijeme razmišljao o opisu na arhitekturu. Prevlada je ljubav prema modi i zato je upisao zagrebački TTF, te se uz studij bavio i kostimografijom koju je i magistrirao. Ljubav prema modi je prevagnula, iako on kaže "nikada ne reci nikad", jer voli kostimografiju i otvoren je prema mogućnosti da joj se u budućnosti i posveti na nekom projektu.

Markov put u modu nije bio toliko pravocrtan. Poslije gimnazije upisao je Pravni fakultet, ali već nakon prvog semestra osvijestio je da to nije za njega te se počeo pripremati za TTF. I baš na fakultetu dečki su se i upoznali.

Radili su zajedno na kostimografskim projektima, shvatili da im se estetike dobro nadopunjuju i da dijele ambiciju i radnu etiku. Odlučili su se prijaviti na Fashion Incubator. Inicijalno je prijavu na natječaj trebao potpisati Tomislav, dok je Marko uz stilistički dio trebao raditi asesoar, torbe i nakit. Međutim, nakon prolaska u drugi selekcijski krug, obojica su postali jednako involvirani u svaki segment kolekcije i odlučili projekt potpisati zajedno. Pobijedili su na Fashion Incubatoru 2014. i zbog toga 15. studenoga 2014. računaju kao dan kada je nastao Klisab.

No, kako je raditi kao kreativni dvojac pitam ih, a Marko objašnjava:

- Mi za drugačiji model rada i ne znamo, rad u dvoje nam je prirodan, sve što smo ikad napravili radili smo tako i suradnja nam ne predstavlja izazov. Može se reći i da nijedan od nas nije sklon kompromisima u dizajnu. Kako svaki Klisab proizvod dizajnerski u cijelosti potpisujemo obojica, to znači da se nemala količina energije i vremena ulaže u argumentaciju i međusobno razumijevanje, ali takav rad za nas nikada nije bio upitan.

Oko podjele poslova Tomislav kaže:

- Dok smo u dizajniranje obojica jednako involvirani, u ostalom smo podijelili odgovornosti prema afinitetima. Ja sam zadužen za produkcijski tim i sve poslove vezane za izradu odjeće, a komunikacijski i prodajni segment brenda je u Markovoj ingerenciji. Odavno je poznato da je Klisab zapravo spoj njihovih prezimena:

- Na Incubatoru i prvoj sezoni Cro-à-Portea smo nastupili kao Kliškinić & Šabarić i vidjeli da je to predugo, nepamtljivo i neizgovorljivo. Na Klisab smo obojica instantno reagirali, a zabavljalo nas je što je u prvim sezonama ime redovito bilo različito naglašavano - priča Tomislav.

I dok im govorim kako me oduvijek fascinirao njihov jasni autorski rukopis koji se vidio na samim počecima te kako od tih dana Klisab "svakog dana u svakom pogledu..." Marko se nadovezuje:

- Bilo bi fer reći da jasan i postojan estetski ID brenda nije rezultat naše namjere, već posljedica toga da je Klisab vrlo iskren i očekivanjima neopterećen otisak Tomislavovog i Markovog prsta. Estetika koju kreiramo ne izlazi iz analize ili teoretskog koncepta nego naše intuicije, vještine da je najprije u sebi jasno artikuliramo i konačno pretočimo u nešto materijalno. Zanimljivo je da se ono što nam se obojici sviđa zapravo ne mijenja, ali kroz kolekcije nalazi različite izraze. Vjerojatno u tome leži dio razloga zbog kojih se u našem radu prepoznaje kontinuitet. I zato naš dizajn nije trendovski i čini trajnu investiciju u garderobi.

Naravno, nije sve išlo savršeno glatko, a na pitanje što je na dosadašnjem dizajnerskom putu bilo najteže, Tomislav odgovara:

- Na trenutke je izazov bio održati potreban optimizam i ustrajnost u tome da ono što stvaramo može i hoće biti prepoznato. I u konačnici kupljeno. Mislimo kako dizajneri nemaju zadatak stvarati ono što publika očekuje. Treba publiku voditi u željenom smjeru i tako aktivno oblikovati vrijeme kojem pripadamo. U našem slučaju to znači: ne odstupati od vlastite estetike, koja je svojevremeno bila označena kao avangardna, nego upravo suprotno, hrabro ju razvijati. To se čini kao najveći izazov. Sve ono što prati takvu odluku, ulaganje u brend na svakoj razini, nerijetko i preko vlastitih mogućnosti, uvijek smo uzimali pod samorazumljivo, iako je to na trenutke bilo izazovno.

Izazovi definitivno nisu bili u načinu na koji ih je prihvatila struke, jer njihov je rad modna scena odmah prepoznala.

- To je bio vjetar u leđa, nagrade su stvar prestiža i svakom dodijeljenom se ponosimo. Prepoznavanje od strane publike, osim zadovoljstva, otvara i mogućnost razvoja. Ne bismo rekli da je put koji smo prošli bio lagan, ali je bio olakšan ozračjem podrške kritike i publike, na čemu smo zahvalni - kaže Tomislav.

No, kakve žene, i kakvi muškarci, vole i nose Klisab, pitam ih, a Marko odgovara:

- Imamo izrazito heterogenu publiku, stilski i generacijski raznoliku, žensku i mušku. Razlog tome vjerojatno se krije u činjenici da je ishodište Klisab dizajna redovito u klasici, a takvi komadi se lako prilagođavaju za različite stilske identitete. Naš dizajn svoj puni smisao ostvaruje tek onda kada je nošen. Uvijek nas oduševi kad vidimo svoj rad stiliziran onako kako to sami ne bismo napravili. Uz to veseli nas kada nam klijenti postanu bliski, kad kroz izbor odjeće s njima razvijemo poznanstvo, pa i prijateljstvo. Tada odjeća postaje emocijom i značenjem nabijen predmet.

I kada smo se već dotakli njihove muške linije, kažem ih kako su me upravo tu iznenadili. Naime, doslovno mrzim "harmonikice" na dnu muških hlača, kada su hlače preduge muškarcu koji ih nosi. No, oni su to doveli do ekstrema i, priznajem, učinili privlačnim.

Smiju se obojica, a Tomislav objašnjava:

- I sami slično razmišljamo. U radu zapravo često odaberemo element koji je po našem sudu estetski upitan, pa istražujemo, reduciramo, hiperboliramo ili ritmiziramo... I redovito se otvori nešto zanimljivo. Tako je bilo i s patchworkom, koji je postao prepoznatljiv za Klisab. U prvim modelima koristili smo ga kao izazov da od nečega što nam se stilski ne sviđa stvorimo nešto lijepo.

Klisab je imao i odličnu suradnjom s Ghetaldusom, kada su za njih kreirali kolekciju naočala, a mene je zanimalo ima li nešto novo tog tipa na horizontu.

- Naočale su, nakon torbi, nama omiljeni modni dodatak i sretni smo na prilici koju smo imali da vlastitu estetiku prenesemo i na njihovo oblikovanje. Kreiranje te kolekcije bilo je vrijedno iskustvo učenja stvaranja u zadanim normativima industrijske proizvodnje i nužnosti poštovanja tehničkih aspekata zanata koje nismo poznavali. Veseli nas što su modeli koje smo potpisali bezvremenski i kolekciju smatramo uspješnom jer i danas susrećemo ljude koji nose #KLISABzaGhetaldus naočale. I sada radimo na razvoju nekih novih proizvoda, ali o tome kada sazrije trenutak - priča Marko.

Priznaju da korona godine nisu bile lako, a lockdown ih je pregazio baš u trenutku velikog uspjeha, kada su predstavili #KLISABzaGhetaldus naočale, proljetnu kolekciju 2020. trebali pokazati kao samostalnu reviju na Fashion.hr-u, i kada su osvojili Nagradu Ana Lendvaj.

- Isprva smo mislili da nitko više neće kupovati odjeću i da će trenirke biti jedini željeni odjevni komad, ali nismo se poveli za tim da krenemo izrađivati sweatove ili maske za lice, jer to jednostavno nismo mi. Razdoblje stagnacije tržišta iskoristili smo za kreiranje www.klisab.com webshopa i za akumuliranje kreativnih inputa za nove kolekcije. Tu se vrijednim pokazalo od ranije njegovanje osobnih i bliskih odnosa s našim kupcima. S prvim popuštanjem mjera stizali su upiti i prve narudžbe, a izbor kupaca se s kvantitete preselio na kvalitetu. Tu je Klisab prosperirao i profitirao - otkriva Marko.

Sada su otvorili, prekrasno dizajniran, zagrebački dućan i vesele ih odlične reakcije. To im je sada u fokusu, kao i više susreta s klijentima. U ponudi će, pored aktualne kolekcije, imati i bestselere iz ranijih kolekcija koji čine okosnicu brenda, ali i redovite novosti u limitiranim edicijama čija će distribucija biti rezervirana samo za dućan. To će, nadaju se, ljude navesti na redovite posjete. Tako će lansirati i proljetnu kolekciju, a pripreme za drugu reviju u vlastitoj produkciji već su krenule.

