Prva predstavnica Jugoslavije na Euroviziji prijavila se slučajno, a tamo je ostala i bez cipela i torbe

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, Dora je iza nas, a samo natjecanje približava nam se te se o njemu sve više govori. Eurovizija se ove godine održava u Velikoj Britaniji, a grad domaćin je Liverpool. Iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi.

Ovo prestižno natjecanje održava se od 1956. godine, a našu pozornost zaokuplja od 1961. godine. Naime, tada se natjecala pjevačica Ljiljana Petrović u ime Jugoslavije s pjesmom "Neke davne zvezde", a domaćin je bio Francuska. Bila je to šesta Eurovizija, a na natjecanju su debitirale tri države, uz Jugoslavniju to su bile još Finska i Španjolska. Natjecanje je održano u francuskom Cannesu i to u Palači festivala i kongresa u subotu, 18. ožujka 1961. godine.

Sudjelovalo je 16 država, a prvi put je izvedena pjesma na jednom jeziku iz slavenske grupe, srpsko-hrvatskom. Pjesmu je komponirao Jože Privšek, a tekst je napisao Miroslav Antić. Jugoslavija je na natjecanju osvojila osmo mjesto, a slovila je za favorita i među novinarima i producentima. Pobijedio je Luxembourg s pjesmom „Nous les amoureux“ koju je izvodio Jean-Claude Pascal.

Inače, karijera Ljiljane Petrović započela je upravo nastupom na ovom prestižnom natjecanju. U Cannes je predstavnica Jugoslavije došla kao debitantica na estradi. Nakon odličnog plasmana postala je prava zvijezda, a često se govorilo da je na jugoslavensku scenu ušla na europska vrata.

- U izboru za jugoslavensku pjesmu sudjelovala su tri TV centra: Zagreb, Beograd i Ljubljana. Naš se predstavnik birao u Ljubljani i ja sam sasvim slučajno ušla u ovo natjecanje. Tih dana sam boravila u Ljubljani jer sam snimala svoju prvu ploču za Jugoton - rekla je Ljiljana u jednom intervjuu.

- Sasvim slučajno tu snimku čuo je Jože Privšek i pomislio kako bi njegova pjesma „Neke davne zvezde“ savršeno odgovarala mom glasu. Mnogi su ga odgovarali od toga, tvrdeći da sam ja bez ikakvog estradnog iskustva, ali on je bio dovoljno mlad i lud da ne popusti. I tako sam ja otpjevala njegovu pjesmu i pobijedila - otkrila je detalje, a prisjetila se i samog nastupa na Euroviziji.

- Uoči natjecanja i u samom finalu privukli smo veliku pažnju. Oko nas su se vrtjeli novinari i producenti. U nekim njihovim internim listama bili smo uvijek na nekom od prva tri mjesta, a među diskografskim predstavnicima na četvrtom. Dio medijske pažnje bio je uvjetovan i time što smo bili prva socijalistička zemlja na Euroviziji – rekla je tada.

Jugoslavensku predstavnicu su nakon nastupa okružili predstavnici medija i obožavatelji tražeći fotografije i autogram, a ona je u tom kaosu izgubila obje cipele i torbicu.

- Nakon nastupa okružili su me gledatelji i tražili fotografije. Bile su u torbici, ali ih u gužvi nisam mogla izvaditi. Onda mi je netko oteo torbicu, a izgubila sam i obje cipele. Nakon sat-dva vraćene su mi: prvo jedna cipela, pa druga, a zatim i torbica. U njoj nije nedostajalo ništa osim mojih fotografija - otkrila je kasnije glazbenica koja je uspješnu karijeru imala do 1980. godine. Njen najveći hit u karijeri je bila pjesma „Neka to ne bude u proljeće“ koju je izvela na festivalu u Opatiji. Kasnije je pisala haiku poeziju i komponirala pjesme inspirirane njome, a 1991. objavila je i svoju knjigu. Umrla je 4. veljače 2020. u Novom Sadu u 81. godini života.

Dodajmo da na ovogodišnje natjecanju Hrvatsku predstavlja riječki rock bend Let 3 s pjesmom „Mama ŠČ“. Let 3 podigao je mnogo prašine svojim nastupom te osvojio srca gledatelja. Let 3 su se osim pjesmom istaknuli i scenskim nastupom. Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Dodajmo kako su članovi Leta 3 na Doru došli na traktoru, a tako planiraju i na Euroviziju.. Naime, kako su ranije i najavili, do opatijske sportske dvorane Marino Cvetković članovi Leta 3 došli su na velikom zelenom traktoru na kojem je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž.

VIDEO Mojmira PAstoričić otkrila što se dogodilo u RTL Direktu: 'Nemam bjesnoću, nije me ugrizao Vučko'