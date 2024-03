Kensingtonska palača objavila prvu fotku Kate Middleton nakon operacije. Snimio ju je William, a javila se i ona

Na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru objavljena je nova fotografija princeze Kate Middleton. Fotku Kate s djecom, Georgeom, Charlotte i Louisom snimio je princ William. Kate na fotografiji sjedi i smije se, a široke osmijehe na licu imaju i klinci.

- Hvala vam za divne želje i kontinuiranu podršku tijekom prošla dva mjeseca - stoji u objavi na profilu princa i princeze od Walesa, a poželjeli su i majkama sretan Majčin dan, te je objava potpisana slovom C - za Catherine što je puno ime Kate Middleton. Informacije o tome kako je Kate stvarno i zašto joj je bila potrebna operacija abdomena još nisu odlučili podijeliti s javnosti.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

Ranije je ministarstvo obrane Velike Britanije najavilo je povratak princeze Kate Middleton njezinim kraljevskim službenim dužnostima i to tako da je na službenoj stranici objavilo da će ona sudjelovati na paradi u Londonu 8. lipnja i da će to zapravo biti njezin prvi veći angažman nakon operacije abdomena. Riječ je o vojnoj paradi Trooping the Colour koja će biti održana povodom rođendana kralja Charlesa, no zanimljivo jest kako iz Kensingtonske palače nije došla potvrda te vijesti, a britanski tabloid Daily Mail prenosi kako se Ministarstvo nije niti konzultiralo s njezinim dužnosnicima.

Izvor blizak Kate i princu Williamu izjavio je da sudjelovanja njih dvoje na službenim događanjima uvijek najavljuje palača, a ne Ministarstvo obrane. No čini se da se oni nadaju da će Kate biti dovoljno dobro da prisustvuje jednom od ključnih ceremonijalnih događaja u godini, prenosi Daily Mail.

Prošlog je ponedjeljka Kate prvi put snimljena u javnosti nakon operacije abdomena, a kojoj je bila podvrgnuta u siječnju ove godine.

Dok jedan dio obožavatelja kraljevske obitelji ne krije veselje zbog njezina oporavka, drugi pak zaključuju kako uopće nije riječ o njoj. Paparazzi su snimili Kate u blizini Windsora, na suvozačevom mjestu automobila koji je vozila njezina majka Carole Middleton. Princeza je imala ozbiljan izraz lica i pogled je sakrila iza tamnih naočala, no neki su uvjereni kako je riječ o njezinoj dvojnici. Pritom ističu da žena na fotografiji ima različite crte lice nego Kate te da je kvaliteta fotografija poprilično loša.

- To nije Kate na fotografiji jer su svi njezini madeži na licu magično nestali. Objavljivanje ove fotografije u SAD-u je glupa taktika koja ima za cilj ušutkati Amerikance koji su je ismijavali”, "Želim Audi s 5 kotača poput Kate Middleton... Nadam se da to nije automobil kojemu imaju pristup samo članovi kraljevske obitelji", ''Dvojnica. Kate Middleton ima madež iznad usne, točno ispod jabučice na obrazu. TMZ, Backgrid i Carole Middleton skuhali su laž? Prinče Williame, vrijeme je da se završi ova farsa. Gdje je Kate Middleton?", "Ozbiljno, tko se nalazi ispod ove loše namještene perike?" - samo su neki od komentara koji su se proširili društvenom mrežom X, bivšom Twitter.

Kate je snimljena nakon što je njezin suprug princ William odbio javno odgovoriti kako je ona. Princeza inače nije bila viđena ni na jednom kraljevskom događaju otkako se pojavila u crkvi u Sandringhamu na Božić s Williamom i njihovom djecom Georgeom, Charlotte i Louisom. Zbog toga su se počele širiti zavjere o tome zašto je zapravo tako dugo nema, pa su iz Kensingtonske palače prije nekoliko dana objavili vijest da je dobro kako bi ih ušutkali. Kate se inače oporavlja u obiteljskom domu u Adelaide Cottageu u Windsoru, a princ William nedavno je na jednom događaju, na koji je došao sam, zahvalio svima na porukama podrške koje stižu njegovoj supruzi Kate, ali i ocu kralju Charlesu, kojemu je dijagnosticiran rak.

