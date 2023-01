Kakva elegancija! Monica Bellucci (58) opravdala status jedne od najljepših: 'Predivna, tako se stari dostojanstveno'

Talijanska glumica Monica Bellucci (58) godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta i oduševljava svojim izgledom i prirodnom ljepotom. Monica se pojavila na dodjeli nagrada Lumière u Lyonu te je još jednom opravdala titulu najljepše u elegantnom izdanju.

Za ovu prigodu odabrala je ljubičasti kombinezon koji je naglasio njezinu odličnu figuru i obline po kojima je poznata. Elegantni kombinezon kombinirala je s efektnom minijaturnom clutch torbicom koju je nosila u rukama i jednostavnim make-upom. Ovo izdanje oduševilo je njezine brojne obožavatelje koji su se složili kako su za ovu ljepoticu godine samo broj.

''Elegantna žena'', ''Još uvijek najljepša'', ''Izgleda sjajno'', ''Wow'', ''Diva'', ''Jednostavno savršena'', ''Predivna, tako se stari dostojanstveno'', ''Prirodna ljepotica'', ''Jedna od najljepših žena na svijetu'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, glumica je nedavno progovorila o starenju, vježbanju i dijetama. Monica je priznala da ne voli rigorozne dijete i treninge, a povremeno ode na pilates. Kada to zahtjeva uloga, onda vježba redovito i regulira prehranu, no nikada ne pretjeruje, sve u granicama normale.

-Stvarno se ne opterećujem, uvijek sam bila žena s oblinama, nikada jako mršava, takva sam prirodno. Želim ostarjeti na normalan način, a kada imaš 50 ili 60 godina, nemaš iste potrebe kao kada si imao 20. Promijeniš se, dobiješ dijete i perspektiva ti se mijenja, ti odlaziš na drugo mjesto- rekla je glumica pa otkrila kako smatra da se ljudi moraju pomiriti sa starenjem.

- Postoji mnogo različitih trenutaka u životu. Kad si jako mlad, imaš ono što u Francuskoj zovu 'la beauté du diable', ljepotu đavola, koja je sasvim prirodna, to je ljepota mladosti, ljepota biološkog trenutka u tvom životu. No, život ide dalje. Naš izgled stari i s time se moramo pomiriti, tu ne možemo ništa učiniti. No, u isto vrijeme imamo sreće jer ako ostarimo, znači da imamo dug život. Kako tijelo ide stari, naša duša raste- dodala je Monica.

Inače, prije glumačke karijere Monica je izgradila manekensku karijeru koju je započela sa 16 godina. Prvi modni angažman bio joj je za talijansku modnu kuću Dolce & Gabbana s kojom surađuje i danas, a potom je u New Yorku i Parizu nosila revije za druge velike dizajnere.

