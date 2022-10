Izabel Kovačić pokazala dio doma u Londonu u kojem živi sa suprugom i sinčićem, jedan detalj oduzima dah

Naš nogometni reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel Kovačić sa sinčićem Ivanom žive u Londonu gdje nogometaš igra za Chelsea. U britansku prijestolnicu stigli su nakon što je Mateo iz Real Madrida prešao u londonski nogometni klub, a Izabel je sada na svom Instagram profilu podijelila unutrašnjost njihovog skladno uređenog doma.

Poznato je da je Izabel velika ljubiteljica mode i neutralnih nijansi koje možemo vidjeti i u kolekcijama njezinog brenda Lunilou, a sada je pokazala da ima i istančan ukus za uređenje interijera.

Izabel je na društvenim mrežama podijelila fotografiju dnevnog boravka uz koju je kratko napisala ''dom''. Prostorom dominiraju neutralni bež i bijeli tonovi, a glavni detalj je genijalna kutna garnitura koja izgleda poput oblaka, a koja se posebno svidjela njezinim pratiteljima. Također, u dnevnom boravku nalazi se minimalistički stol nepravilnog oblika, elegantni kamin iznad kojeg su dvije fotografije i neobična lampa, a pažnju privlači i neobično, bijelo, valovito ogledalo postavljeno u blizini prozora.

''Wow'', ''Genijalno'', ''Garnitura je sve'', ''Divno'', ''Detalji'', pisali su oduševljeni pratitelji.

Inače, Izabel slovi za jednu od najljepših Hrvatica, a njezin zaštitnik znak je predivna, bujna plava kosa. Nedavno je pratitelje iznenadila promjenom imidža. Naime, odlučila se za retro šiške koje daje okvir licu, a pratitelji su odmah primijetili kako neodoljivo nalikuje na francusku divu Brigitte Bardot koja je slovila kao seks- simbol i jedna od najljepših žena svijeta.

Podsjetimo, nedavno je progovorila o majčinstvu te otkrila kako se trudi biti što bolja majka i da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav.

-Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno- rekla je Izabel za InMagazin. Otkrila je i da se ona i nogometaš slažu u odgoju sina.

-Zajedničkim odlukama pokušavamo napraviti ono što je najbolje za njega"-zaključila je.

Mateo i Izabel postali su roditelji 12. listopada 2020 godine. Izabel je rodila carskim rezom, a dječaku su nadjenuli tradicionalno kršćansko ime – Ivan. Izabel i Mateo upoznali su se u crkvi svetog Antuna u Sesvetskim Selima, u kojoj su se i vjenčali 2017. godine nakon dugogodišnje veze. U crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima naš reprezentativac bio je ministrant, a Izabel je pjevala u zboru.

VIDEO Anđa Marić prošetala pistom nakon dugo vremena: Tek je nedavno napravila prve samostalne korake u sedam godina, a s multiplom se bori od 2012.