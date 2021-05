Juraj Zigman o Albininom nastupu na probi: Kad vidite cijeli nastup shvatit ćete svaki segment mog dizajna

Albina Grčić odradila je svoju prvu probu u Rotterdamu. Na pozornici Eurosonga izvela je pjesmu “Tick tock” i predstavila styling koji je za nju i njezine plesače osmislio modni dizajner Juraj Zigman. Otkako se pojavila na pozornici u Zigmanovu kostimu, reakcije stižu za svih strana i uglavnom su pozitivne, uz tek pokoji komentar kako je ovakav styling možda previše izazovan. Za stručno mišljenje upitali smo i našu modnu dizajnericu i glazbenicu Matiju Vuicu.

– Nisam vidjela snimku s probe, ali sam pogledala fotografije i sviđa mi se styling, to je vrlo urbano i moderno s naglašenim ramenima, s triko-hlačama. Donji dio je malo stripovski, a gornji je ratnički. Kombinacija je to koja Albini odlično pristaje – kaže nam Matija i dodaje kako joj se sviđalo i kako su dosad odijevali Albinu te nema zamjerki ni na njezin styling koji je imala na Dori. – Svidio mi se i njezin nastup na Dori, koji je bio malo ležerniji na neki način. Taj je nastup bio perfektan – kaže Matija. Osvrćući se na negativne komentare, ističe:

– Možemo o svemu govoriti i imati svoje mišljenje, ali Eurosong je takav spektakl na kojem i izdaleka i izbliza moraš doživjeti osobu pa su kostimi koji su bili spektakularni uvijek privlačili pozornost. Usto, ako je dobra pjesma, a naša pjesma jest dobra, nemam ništa protiv takvog spektakla. Vidjeli smo i prijašnje nastupe s perjem i maskama i sve je to privuklo najprije vizualnu pažnju, a onda ideš slušati i pjesmu. Potrebno je zadovoljiti oba ta čula da bi se cijela izvedba primijetila, a ja sam apsolutno za spektakl. Za svog kolegu Zigmana ima samo riječi hvale te kaže kako je i ovaj put bio nepogrešiv.

– Zigman je stari majstor, povezao je strip i kostim, a on je već takvih kostima napravio za svjetske zvijezde da je to apsolutno nepogrešivo. Albina je zgodna i svi su elementi upotrijebljeni koji su potrebni za veličanstven scenski nastup. Styling je napravljen posve u trendu: od naglašenih ramena, utjecaja stripa do glamura. Sve je tu, a ništa nije pretjerano. Dajem veliki plus za ovaj outfit – rekla je Matija. Dizajner Juraj Zigman dosad je surađivao s brojnim svjetskim zvijezdama poput Cardi B, Nicki Minaj, Ritom Orom, Cristinom Aguilerom. U razgovoru nam je otkrio da trenutačno radi za Kylie Jenner te je sasvim okupiran tom suradnjom. Pogledao je Albinin nastup na probi te rekao:

– Vrh je sve! Albina je super, sve izgleda odlično i svjetski. Pjesma je moderna i takav je i styling. I kad vidite cijeli nastup i produkciju uživo koju rade stranci, shvatit ćete svaki segment mog dizajna i poantu svega – rekao je ne želeći se pri tome osvrtati na negativne komentare. Wiwibloggs, koji je posvećen isključivo praćenju Eurosonga, nakon nastupa naše Albine na probi nisu skrivali oduševljenje. – Outfit je izvanredan, kostim s naglašenim ramenima je totalni pogodak, a frizura je genijalna. Totalno je “rasturila” na pozornici – poručili su.