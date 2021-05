Albina je odabrala zanimljivu kombinaciju u Rotterdamu, a jedan modni detalj ukrao je pažnju

Naša predstavnica na Eurosongu Albina Grčić u Rotterdamu je odradila prvu tehničku probu i nakon probe na konferenciji za novinare rekla je kako je oduševljena organizacijom i jedina stvar koju bi promijenila je vrijeme jer ipak dolazi iz sunčanog Splita. Nakon probe podijelila je svoje dojmove i s obožavateljima i rekla je:

- Ljudi moji, ja sam oduševljena, uopće nisam očekivala, mislim, nisam znala kako će to izgledati na TV-u. Mi smo prezadovoljni. Naravno, bilo je tu nekih tehničkih problema na početku, ali tek smo se upoznali s pozornicom, sa svima. Mislim da će biti odlično, mislim da stvarno imate na što biti ponosni, ja ću se potruditi biti u svom najboljem izdanju, pa sad, držite fige.

Prije konferencije za novinare podijelila je i fotografiju na svom Instagramu na kojoj pažnju privlači jedan mali modni detalj, a riječ je o minijaturnoj torbici i Albina je napisala: Danas sam nekako ostavila svu svoju tremu u ovoj torbici. Što mislite? Albina je veliki kompliment dobila od novinara iz Poljske koji su je proglasili Miss Eurosonga. U svom dnevniku koji piše za stranicu Eurosong.hr Albina je otkrila kako je zavirila na forume i društvene mreže da vidi reakcije nakon prve probe.

- Ne bi to bila ja da nisam gledala reakcije foruma i društvenih mreža, no poneke negativne me nisu pokolebale jer je opći utisak i više nego dobar, što me jako veseli. Ne mogu vjerovati da proba na kojoj se praktički ne vidi ni pola toga trenda na YouTubeu! - zadovoljno je zaključila.