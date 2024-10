Joško Čagalj Jole priznao: 'Moja supruga nije imala slobodan dan zadnjih 18 godina'

''Samo danas'' novi je hit popularnog Jole koji ovim singlom poručuje da i kad ljubav razočara, život ne staje, a zabava se nastavlja. Moderan klupski prizvuk oduševio je pjevačevu djecu. Naime, Joško Čagalj Jole i Ana Čagalj slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a u lipnju ove godine proslavili su 18. godišnjicu braka. U braku su dobili četvero djece: kćeri Ivu, Emu, Tiju i sina Ivana Luku s kojima uživaju u obiteljskom životu. Glazbenik je sada, povodom objave nove pjesme, u intervjuu za In Magazin progovorio o očinstvu i otkrio kakav je roditelj.

- Hajde, ja to kažem u šali, ali ja sam onako malo bolji prijatelj, Ana malo manji prijatelj, ali je ona puno veća mama nego što sam ja tata. Ja držim tu neku svoju ulogu oca, ali ja uvijek kažem mama je mama i ona brine i o kući, i o domaćem radu i o školi. Ja odem na primanje, ali suprugu ja ne mogu zamijeniti - priznao je ponosni otac na svoje četvero djece, za IN magazin. Gdje god da se pojavi, Jole je prvenstveno obiteljski čovjek koji najviše od svega voli svoju obitelj, suprugu i djecu. Na pitanje hoće li se zaustaviti na četvrtom djetetu, Jole ne skriva da najviše misli na Aninu dobrobit.

- Pa ne znam, mislim da je to Božja odluka i dar, ali mislim da ih je četvero u ovim godinama dovoljno. Hoće li biti peto? Treba malo misliti i na suprugu jer ona nije imala slobodan dan posljednjih 18 godina. I kad može, ona neće - kazao je simpatični Splićanin.

Neumorni 52-godišnjak već 26 godina slovi kao jedan od najboljih domaćih zabavljača. - Ja imam osjećaj kao da sam počeo prije dvije godine, evo, tako se osjećam, iskreno. I to ljudi znaju, publika koja dolazi na koncerte, oni mene ne mogu spojit s mojim godinama nikad i nikako, a isto tako ja sebe iznenadim. Ja sam došao sinoć kasno s puta, ali evo, ja bih sad mogao sjesti u auto i voziti do Münchena, sutra pjevati i vratiti se preksutra, jednostavno živim to - istaknuo je.

Zbog mlađahnog izgleda ovom miljeniku publike i njegovoj najstarijoj kćeri Ivi, koja sljedeće godine planira upisati studij u Zagrebu, često u šali kažu da izgledaju kao brat i sestra, a ne otac i kći. - Čak sam ja nju vodio ovo ljeto i na Deborah De Lucu jer je bio after party na Zrću, vodio sam ju na Hvar kad je bio DJ. Ali onda se i ona uvjerila da je bilo jedno 20 ljudi od 60-70 godina na house partyju. Kaže 'tata, ma mi smo mislile da si ti malo lud i otkačen, ali vidiš da ima puno starijih od tebe'. A ja kažem pa ja vam to govorim - rekao je za In magazin.

Lijepa Iva, koju na TikToku ima više od 84 tisuće pratitelja, uskoro bi mogla preuzeti i očeve društvene mreže. - Meni je to izazov, a i zašto si ti uvijek tako skroman pa daj ljudima malo i neke svoje slike, snimke iz reel lifea, da ljudi malo upoznaju ono što ti uvijek širiš oko sebe, samo pozitivu, veselje i kad je neki problem sve ćemo riješiti, samo dok je zdravlja. Mislim da ću im dat taj izazov - rekao je pjevač. Podsjetimo, Jole i Ana upoznali su se u jednom splitskom kafiću, a vjenčali su se 2006.u crkvi Gospe od Otoka u Solinu. Popularni domaći zabavljač je jednom prilikom kazao kako ga je Ana na prvu privukla svojim izgledom, no da se u nju ipak zaljubio zbog njezine osobnosti.

