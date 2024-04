Još nije punoljetna, a nedavno je izdala drugi album: 'Nisam osoba od klasičnih ljubavnih tema'

Wilhelmina Agnes, 17-godišnja kantautorica i multiinstrumentalistica, nedavno je objavila svoj drugi album "The Children of King Ernest the Shameless". Pjesme su nastajale godinu dana, a snimila ih je na hrvatskom i engleskom jeziku, čak jednu i kombinirano na oba jezika.

- Želju za bavljenjem glazbom izrazila sam već s tri godine kada sam na TV-u vidjela violinu. Glazbu sam istinski zavoljela nakon što je tata u autu stalno puštao CD Discipline kičme, album "Uf", mislim da nikad više nakon tog albuma nisam bila ista! A dar za pisanjem sam otkrila negdje sa 12 godina nakon otkrivanja opusa Davida Bowiea. Njegova magija me samo dodatno potaknula da krenem pisati i tako je nastao prvi album "State Of Mind" - ispričala je Wilhelmina.

- Nisam osoba od klasičnih ljubavnih tema, a u isto vrijeme sam dosta empatična i bilo mi je oduvijek zanimljivo promatrati druge ljude, način na koji se ponašaju, kako misle. I to je bila glavna vodilja u stvaranju albuma - sva moja zapažanja iz vlastite okoline pretočiti u pjesme. Neprestano rivalstvo, mržnja, pohlepa i razdor jako me rastužuju. Pjesmama sam htjela osvijestiti da je to sve suvišno. U slučaju ovog albuma su ti akteri braća i sestre, ali se to itekako može primijeniti i na globalnu situaciju. A što se tiče glazbe same, htjela sam svojoj generaciji približiti bogatstvo glazbe 70-ih godina, art rocka, jazza, bluesa i filmske i kazališne glazbe, jer zaista bi bilo šteta da ta nezamjenjiva glazba zamre i zapadne u neko pasivno stanje - ponosno će kantautorica koja je presretna odličnim prvim kritikama albuma. Podržavaju je i kolege u školi, a neki od njih sviraju s njom u pratećem bendu. Svestrana Wilhelmina ima još puno zanimacija.

- Nešto malo crtam, pišem kratke priče i poeziju te skladam klasičnu glazbu. Imam već dvije klavirske minijature, skladbu za dvije violine, varijacije za solo violinu, pjesme "Mjesečina" i "Sam u plesnoj dvorani" po istoimenim pjesmama Dragutina Tadijanovića, a trenutno radim na skladbi za solo violončelo i gudački orkestar koja je dio opusa od tri skladbe inspirirane romanom "Slika Doriana Graya". I ne znam smatra li se ovo hobijem, ali volim istraživati novu glazbu i umjetnost općenito i onda je uspoređivati sa starom i tražiti sličnosti i razlike. Zaista se može doći do puno zanimljivih zaključaka, koliko je zapravo sve povezano - otkrila nam je kantautorica koja koncertnu promociju albuma planira u zagrebačkom klubu Boogaloo, a nakon toga i u Močvari, u sklopu programa Podrži scenu. Želja joj je upisati akademiju, ili kod nas ili u inozemstvu. Glazba je, kaže, njen poziv.

- Ja nisam odabrala nju nego ona mene. Ona je već i sada ne velik dio mog života, već cijeli. Najveći san i želja su mi da postanem filmski i kazališni skladatelj, te da ostanem i kao kantautor. Sve se u mom životu vrti oko glazbe, ipak o njoj govorim već od treće godine - zaključila je.

