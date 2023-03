Još malo do nastupa u Liverpoolu: Let 3 su sad saznali i redni broj nastupa na Euroviziji

Europska radiotelevizija unija (EBU) i televizije-domaćini Eurosonga 2023. – ukrajinska UA:PBC i britanska BBC danas su objavili redoslijed nastupa u polufinalima ovogodišnjeg izdanja pa smo tako saznali da grupa Let 3, koja predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem natjecanju s pjesmom "Mama ŠČ!", nastupa kao sedma u prvom polufinalu, dok će srpski predstavnik Luke Black izaći na pozornicu kao treći natjecatelj večeri. S druge strane, slovenski bend Joker Out nastupat će pod rednim brojem 10 u drugom polufinalu.

Kao što je to običaj od 2013., određivanje redoslijeda nastupa vrši se u dva kruga. U prvom krugu, održanom krajem siječnja, 31 zemlja raspoređena je u dijelova dvaju polufinala. Nakon što su organizatori dobili sve planove nastupa tijekom sastanka šefova delegacija, producenti ovogodišnjeg izdanja rasporedili su natjecatelje prema žanru i planovima nastupa “kako bi se svaka pjesma istaknula”, piše eurosong.hr.

Inače, još nas manje od dva mjeseca dijeli od početka ovogodišnje Eurovizije na kojoj nas predstavlja riječki rock sastav. Dečki iz Leta 3, Zoran Prodanović Prlja (58) i Damir Martinović Mrle (61) pjesmu će pjevati na hrvatskom i nisu ni razmatrali opciju da pjevaju ne engleskom. Baš jučer snimali su i spot u svojoj Rijeci kojim će se predstaviti na BBC-u. Mrle, Prlja, Baljak i Zec bili su odjeveni u prepoznatljive kostime u kojima su nastupili na Dori, a na snimanju na riječkom Mrtvom kanalu bio je uključen i dron.

U intervju koji su dali za Dubrovački dnevnik ispričali su koliko će se nastup na Euroviziji razlikovati od onog na Dori i kako ćete predočiti publici koja ne govori hrvatski poruku koju žele poslati ovom pjesmom. - Ne razmišljamo o tome jer je glazba jedan univerzalni kod komunikacije, a ova pjesma to ima u sebi. Same reakcije, pa i brojke pregleda i preslušavanja, ako su te brojke mjerilo, idu nam u korist. To nas veseli. Dat ćemo sve od sebe kako bismo tamo, u uvjetima koje ćemo imati, jer - hej, mi idemo u Liverpool na Eurosong, napravili najbolje što možemo. Ako nam to pođe za rukom, rezultat neće izostati - rekao je Prlja.

Nakon njihovog nastupa na Dori spominjalo se kako bi BBC mogao zahtijevati određene promjene kada su u pitanju kostimi koje dečki iz benda nose jer možda razotkrivaju previše. Damir Martinović Mrle na svoj način se osvrnuo na to i odgovorio na pitanje ima li BBC nekih zahtijeva i zabrana kada je scenski nastup u pitanju.

- Rekli su nam kako smo previše obučeni, a kako se na Euroviziji ne treba skrivati ništa. Oni su nam rekli kako su ipak jedna otvorena televizija za takve stvari, kako nisu toliko klaustrofobični i homofobični, nego kako tamo treba pokazati jaja. Rekli su nam – nemojte nositi gaće, nismo mi tako konzervativna sredina, kod nas se pokazuju jaja. To je nama osjećaj kao da idemo doma. - odgovorio je Mrle.

