Još jedan HRT-ov voditelj se oprostio od publike: Falit će nam njegov humor

Brojna poznata lica HRT-a su prihvatila otpremninu ponuđenu u sklopu opsežnog plana restrukturiranja ove javne televizijske kuće. Poznato je kako su otpremnine prihvatili Mirna Zidarić, Sunčica Findak, Zrinka Turalija, Robert Ferlin, Joso Krmpotić i drugi. Cilj ovog plana, koji je poduprt i od strane Vlade, jest smanjenje broja zaposlenih za otprilike trećinu do 2028. godine. Od slušatelja na Radio Rijeci danas se oprostio i voditelj Robert Ferlin. - Nakon 35 godina, naš Robi kaže "Mah-mah" (i ne da nam da dramimo oko toga) - napisali su njegovi kolege na Facebook stranici radija gdje su objavili voditeljevu fotografiju. U komentarima su se javili brojni vjerni slušatelji koji ne skrivaju koliko im je žao što Ferlinov glas više neće čuti u eteru.

- Sretno, bit će pusta radio Rijeka bez tebe i Josa. Sretno, od Noćnog davatelja preko prijenosa utakmica Rijeke pa sve do Tužibabe uvijek otkačen i zabavan, nadam se da ćemo još čuti vaš glas u eteru! Sretno ti bilo i da te posluži zdravlje a tužibabu više neću slušati jer sa tobom ode i tužibaba. Nedostajat će njegov humor, spačke...tužibaba koja se godinama nije propuštala u našem domu...Sretno ROBI...ma gdje bio.. Falit će nam jako, ali moramo poštovati njegovu odluku, SRETNO dalje. Ovo je teže nego kad je Kek otišao iz Rijeke, sretno dalje Robi! Teško je ne čuti vaš glas Robert i Kosa, neću više slušati radio Rijeku! Šta ću sad?? Radio Rijeka mi je svakodnevna pratnja u danu. Bez poznatih glasova nije to to. Sretno, dalje u životu. A,baš si nas nasmijavao. Tužibaba, ne može to svatko. Bravo Robi!!! Šteta da ih više takvih koji uspiju ljude nasmijati!!!! Sretno dalje, falit će nam njegov humor i zafrkancija. Bit će tužna Radio Rijeka bez tebe i Josota. Sretno vam pridruživanje nama umirovljenicima! Takvi kao vas dvoje rađaju se samo jednom. Sretno, niš neće biti isto bez Robija. Fala za se godine druženja - bili su neki od komentara slušatelja.

U jednom intervju Ferlin nam je otkrio kako voli provoditi svoje slobodno vrijeme. - Posljednje sam se vrijeme uspio vratiti knjigama koje sam malo zapostavio zbog posla..volim prošetati uz more, ponekad nađem vremena pa koji sat i odsjedim gledajući ga, a ono što ostane trošim kao strastveni filmofil.- ispričao nam je tada, a vjerujemo kako će sada imati vremena posvetiti se svojim najdražim hobijima.