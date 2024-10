Izdominirala je u RTL-ovom showu, a u problemu zbog transrodnosti našla se bezbroj puta: Tko je Supreme Queen?

Sinoć, 19. listopada na RTL-u u večernjem terminu emitirao se show 'Superstar', a senzacija s društvenih mreža Barbara Lin, svima poznatija kao Diva, odnosno Supreme Queen zasjala je na njihovoj pozornici. - Pa ja znam tko si ti - kazala joj je odmah na početku mlada glazbenica Nika Turković koja je bila očarana pojavom mlade Barbare koja mase zabavlja na društvenoj mreži TikTok. Inače Diva, kako je mnogi od milja zovu, je TikTokerica iz Sarajeva koja se u spomenuti show očito došla malo zabaviti. Pred žirijem je izvela pjesmu srpske mlade pjevačice umjetničkog imena Breskvica "Na njenim rukama" te je priznala i sama kako je više plesala nego pjevala, no očito je kako se odlično zabavila.

Osim što je zabavila žiri, zabavila je i gledatelje pred ekranima. Skladatelj Tonči Huljić nije imao riječi za njezin nastup, naprosto je "ostao bez teksta", a nešto rječitiji bili su ostali članovi žirija. - Ono što ja jako cijenim je to da si ti došla, tebe ništa drugo ne zanima, to je to - rekla je Nika te poručila da je nastup bio 'van ritma i pjesme', ali ih je sve dobro zabavila. Podršku joj je pružila i pjevačica Severina Vučković te joj je rekla kako joj je drago što je došla, no da ova vrsta showa nije za nju.

- Došla sam da izdominiram i da mi bude zabavno - poručila joj je Supreme Queen, koja se naziva i "mračnom kraljicom galaksije". - Moj X factor što sam ja uvijek svoja i znam dobro zabaviti publiku, znam plesati. Znam i pjevati i uvijek napravim dobar show. Dok nosim haljine i štikle, osjećam se kao prava "divetina", kao mračna galaxy kraljica - rekla je uoči nastupa, a na Nikino pitanje odakle ime 'Supreme Queen' odgovorila je: - To je kao vrhovna kraljica, tako sam sebi dala ime na TikToku - dodala je.

Vokalno nije impresionirala niti Filipa Miletića koji joj je rekao kako se dvoumi je li to bio 'audiovizualni spektakl ili debakl'. Inače, u predstavljanju u samom profilu ovog showa Suprem je iskreno priznala kako je bila u problemima zbog transrodnosti. - U problemima zbog transrodnosti našla sam se bezbroj puta. Ljudi mi znaju dobacivati na ulici. Fizički me još nitko nije napao, ali doživjela sam razne neugodne situacije - iskreno je priznala Diva.

Supreme Queen jedna je od najpopularnijih TikTokera iz Bosne i Hercegovine te na toj društvenoj mreži broji nešto manje od sto tisuća pratitelja. Često objavljuje videa posvećena modi i šminkanju te snima kako izgleda jedan njezin prosječan dan. Inače, ima 23 godine, a roditelji su joj dali ime Vedad. Zbog toga što je svoj izgled uskladila s onim kako se doista osjeća trpjela je mnoge kritike, pa čak i pljuvanja na ulici, ali to je nije pokolebalo da bude istinski sretna u svojoj koži. - Diva sam jer sam uvijek živjela svoj život, nikad se nisam pokoravala drugima i uživam u životu, mislim da je to poanta - rekla je Barbara, koja nije uspjela proći u nastavak showa.

