Ivaniševićeva supruga pokazala trudnički trbuh: Je li to otkrila spol djeteta?

Nives Ivanišević više ne skriva svoju trudnoću pa se na Instagramu pohvalila svojim trudničkim trbuščićem.

Nives je pozirala u bijeloj haljini s rukom na trbuhu, a pod fotografiju je napisala 'ljubav do neba' i stavila plavo srce zbog čega bi se moglo zaključiti kako lijepa voditeljica čeka sina. To bi se moglo zaključiti i prema komentaru kolegice Tatjane Jurić koja joj je napisala 'Ljubim vas oboje' (a ne obje, op.a.). No, to su samo pretpostavke jer Nives još nije otkrila spol djeteta.

🍦🍼💙 #ljubavdoneba #babybump A post shared by Nives_Ivanisevic (@nivessimpson) on May 27, 2018 at 5:48am PDT

Podsjetimo, Nives i Goran lani su se u tajnosti vjenčali, a nedugo nakon toga voditeljica je ostala trudna.