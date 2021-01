Ivana Kindl otkrila kakve su je poruke dočekale nakon priznanja da ne želi imati djecu

Pop pjevačica Ivana Kindl ove će godine obilježiti 20 godina na sceni. Nasmijana Požežanka prvi singl objavila je 2001. godine te time označila početak profesionalnog bavljenja glazbom. Pjesme kojima je je obilježila svoje stvaranje su "Utjeha", "Ima nade", "Dobra stvar", ali pjevačica je nerijetko poznata i po iskrenim istupima u medijima.

Tako je za RTL.hr prokomentirala reakcije fanova nakon što je jednom prilikom u intervjuu objasnila da ne želi imati vlastitu djecu.

"Uglavnom su to bile poruke podrške, rijetko kad bi me netko kritizirao. Moj život, moj izbor", zaključila je Kindl koja je jednom prilikom progovorila o depresiji te vjeri, zbog čega je naišla na brojne reakcije.

– Ljudi koji pate kao što sam ja patila, budu stigmatizirani jer nas društvo ne shvaća. Generalno bismo kao narod morali pokazati više razumijevanja. Jer psiha je jako bitna, a na nju obraćamo najmanje pozornosti. Kad se ljudi ponašaju na način zbog kojeg ih svi osuđuju, treba razmisliti rade li to te osobe zato što su nesretne. To samo izlazi njihova frustracija, a ne znači da su loše osobe. I sama sam prije bila svadljiva. A sada, kad vidim da je netko nervozan, pokušavam ga smiriti, kazala je Ivana i dodala kako joj se nakon što je s tim izašla u javnost, javilo mnogo ljudi. – Svima koji su mi se javili, odgovarala sam na poruke i žao mi je ako nisam svima odmah stigla odgovoriti. Sve sam ih saslušala. Bole me tuđe priče jer znam kako im je. Oni su isto empati, pa osjete ako si površan u komunikaciji s njima i ako to samo želiš odraditi. Onda se osjećaju još lošije. Zato im treba pokazati istinsko razumijevanje za njihov problem – kazala je pjevačica koja je u depresiju upala u svojim tridesetima.

– Osvijestila sam se po pitanju religije i društvenog sistema. Puno je pokvarenosti, a ja sam do tada nosila ružičaste naočale, sve idealizirala i očekivala psihičku revoluciju. No, dok je tehnologija napredovala, ljudi nažalost nisu. Svi smo podijeljeni oko istih tema kao i prije stotinu godina, pa se ljudi i danas mrze po nacionalnoj i rasnoj osnovi, još je veća cenzura i manja sloboda govora. Ovo 21. stoljeće nimalo ne volim. Mnogi roditelji od malena, često nesvjesno, ukalupljuju djecu u sistem, a da ih ne nauče kritičkom razmišljanju, pa tako i po pitanju religije. Osvijestila sam se po pitanju religije i više nisam vjernica. Kad kažeš da nisi vjernik, odmah na tebe krenu napadi i dolazi do teških i uzaludnih rasprava. Kako ću ja koja ne vjerujem ugroziti nekoga tko vjeruje?! Ako netko misli da ga time ugrožavam, onda on ima problem, a ne ja. Znam jako malo pravih vjernika i oni nikada ne osuđuju, rekla je Kindl.