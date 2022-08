Iva Majoli pokazala vitku figuru i preplanuli ten, javila se legendarna tenisačica: 'Predivne'

Bivša tenisačica i osvajačica Roland Garrosa, a danas izbornica Hrvatske ženske teniske reprezentacije, Iva Majoli (44) trenutno odmara na Jadranu u društvu prijateljica, a otkrila je kako je posljednja lokacija na kojoj su se usidrili otok Saplun.

Iva je podijelila fotografiju na kojoj je pozirala s dvije prijateljice na brodu. Tri dame pozirale su u bikinijima, a Majoli je odabrala dvodijelni kupaći kostim u zelenoj boji koji je naglasio njezinu vitku figuru i preplanuli ten.

Nova objava oduševila je Ivine pratitelje pa su u komentarima uputili komplimente, a javila se i njezina kolegica, bivša tenisačica Monika Seleš. ''Voljela bih da sam i ja tamo!'', napisala je Monika te stavila tri emotikona srca.

''Ljepotice'', ''Besprijekorne dame'', ''Predivne'', ''Kakve mačke'', ''Lijepe žene'', ''Uživajte'', pisalo su pratitelji.

Podsjetimo, Iva je nedavno potvrdila da s jednim Talijanom čije ime za sada ne želi otkriti javnosti. Premda o novoj ljubavi dosad nije za medije govorila o svom životu, u razgovoru za Story otkrila je čime ju je osvojio.

- Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - kazala je Majoli.

U intervjuu je progovorila i o kćeri Miji (16) koju je dobila s bivšim suprugom Stipom Matićem. - Od mene je naslijedila tvrdoglavost. Kad nešto zacrta, u tome će biti ustrajna do kraja. Prava Škorpionka! Takva sam i ja. Kad nešto odlučim, počevši od uspjeha u sportu - moralo se ostvariti - istaknula je Majoli. Podsjetimo, Iva je od 2003. godine bila u vezi sa Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine i njihov brak potrajao je šest godina. Marić je u veljači 2012. podnio papire za razvod.

VIDEO Snimka s probe Lille&Jazz - Poslušajte kako zvuči pjesma Killing me softly u Lillinoj izvedbi