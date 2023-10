Iris Livaja utakmicu Hajduka i Dinama pratila u društvu svog ujaka, supruga poznate pjevačice

Supruga nogometaša Hajduka i kraljica Torcide, kako joj tepaju, Iris Livaja sinoćnji je vječni derbi između Hajduka i Dinama, koji je završio Hajdukovom pobjedom, pratila s tribina. Iris je na Poljud došla u bijelom topu i trapericama te jakni jeans uzorka te zelenoj torbici. Njezina plava kosa padala joj je po ramenima, a uz sve je nosila i decentni nakit i šminku.

Fotoreporteri Pixsella snimili su Iris na tribinama s kojih je navijala, a na fotografijama primijetili smo joj jedno prepoznatljivo lice. Iris je tekmu pratila u društvu svog ujaka, supruga poznate pjevačice Doris Dragović i bivšeg vaterpolista Marija Budimira.

Inače, Mario je brat Irisine majke Marie.

Bivši vaterpolist i Doris bili su uzvanici i na vjenčanju Livaje i Iris. Tada je Doris dala kratku izjavu medijima.

- Familija je to. Što se tiče nas, mi bismo voljeli da su se i prije oženili. Ovo je važan dan u njihovu životu. Želim im Božji blagoslov u životu, sreću, mir, ljepotu, a ono što je najvažnije to već imaju, a to je dvoje lijepe djece - rekla je.

Dodajmo i da su Marko i Iris proteklog vikenda u Splitu otvorili i restoran 'Duje'. Radi se o ugostiteljskom objektu koji je sada preuređen, a fotografije s ovog događanja podijelila je glumica Ana Gruica.

- Nediljom u Duje. Od kad sam počela izlazit u svit, bilo je važno doć nediljom u Duje. Juha posli izlaska, ručak prije utakmice, fešta posli osvojenog biločega, s prijateljicama sredit se pa na večeru… Jučer je Restoran Duje ponovno otvorio vrata nakon preuređenja. Osoblje isto, hrana ista ali bolje skuvana, interijer cili u novom ruhu, ali starog rasporeda, svijetlo, otvoreno, a cijene ostale iste… Sve je isto, a ništa isto nije, napisala je Gruica, citiravši hit Halida Bešlića "U meni jesen je".

